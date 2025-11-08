　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南攜手14所大專校院成立「青年策略聯盟」　打造青年友善城市

▲台南市府與14所大專校院簽署合作備忘錄，共組「青年策略聯盟」。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府與14所大專校院簽署合作備忘錄，共組「青年策略聯盟」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化青年政策跨域協作、打造更友善的青年城市，台南市政府7日在大台南會展中心宣布成立「台南市青年策略聯盟」，並與台南市14所大專校院完成合作備忘錄（MOU）簽署。

▲台南市府與14所大專校院簽署合作備忘錄，共組「青年策略聯盟」。（記者林東良翻攝，下同）

儀式由研究發展考覈委員會主任委員王效文代表市長黃偉哲出席，教育部青年發展署公共參與組組長蔡君蘋到場致意，肯定台南以行動推動青年政策的新里程碑。

市府表示，「青年策略聯盟」以整合教育資源、強化青年參與為核心精神，視覺設計融入各校校徽與市府標誌，象徵多元力量共同支撐城市青年發展。王效文指出，青年是城市創新的關鍵動能，今年除延續青年事務委員會平台外，更藉由策略聯盟深化跨局處、跨校合作，從成家、就業創業、公共參與到教育培力，多面向推動青年政策主流化，讓青年「敢夢、願做、能實踐」。

簽署儀式後的「青年策略聯盟公民論壇」中，市府與校方共同推動的六大工作小組報告階段成果，包括跨校選課、AI教育整合、青年媒合平台建置、青年提案制度化、運動觀光與實習媒合、國際志工與留才機制等，展現政策推動的具體進展。

▲台南市府與14所大專校院簽署合作備忘錄，共組「青年策略聯盟」。（記者林東良翻攝，下同）

論壇亦邀請三位校長級講者進行專題分享：國立台南大學校長陳惠萍以「AI時代的教育革命」探討科技與學習融合；國立成功大學副校長陳玉女分享「從踏溯台南到USR跨域合作」的實務成果；長榮大學代理校長孫惠民則以「教育跨境、永續共學」切入青年全球視野，引發青年與會者熱烈回饋。

活動吸引市府局處首長、教育部代表、大專校院師生、青年事務委員及青年學子參加。許多與會者表示，期待透過此協作平台整合政策與教育資源，讓青年能從「學習者」走向「城市實踐者」。

▲台南市府與14所大專校院簽署合作備忘錄，共組「青年策略聯盟」。（記者林東良翻攝，下同）

市府強調，未來將持續與本市十四所大專校院保持密切合作，鏈結學術專長與青年創新能量，持續形塑青年友善環境，讓青年政策從市府出發、向全市擴展，攜手打造更具機會與希望的城市未來。

11/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南攜手14所大專校院成立「青年策略聯盟」　打造青年友善城市

國道3號南向322.8公里處，昨（7）日晚間有不明車輛沿途掉落金屬物品，造成17輛自小客車閃避不及輾壓，其中有1輛自小客車失控，與另3輛自小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷。

