台南勞局辦「職場ㄟ大小事」講座　王思文教你用說話為自己加分

▲台南市勞工局於南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事」講座，吸引市民參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造幸福宜居的「希望家園」，台南市勞工局持續推動「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，協助勞工與市民精進職場軟實力，同時關注身心成長，8日於南門勞工育樂中心舉行的課程，特別邀請口語表達知名講師王思文，以「懂得說話比做對事更加分」為題，帶 領學員提升溝通與表達能力。



王思文以實際練習方式帶領學員檢視自己的說話盲點，學習如何在日常對話與職場互動中，以更清晰、更具感染力的方式表達想法。她也分享多年在口語表達、聲音運用、人際互動、肢體儀態與自我行銷上的專業經驗，協助學員穩定聲音、調整台風、提升臨場反應，讓說話成為一項實質的加分能力，強化人際關係與職場和諧。



勞工局長王鑫基表示，市府自108年起辦理「職場ㄟ大小事」系列講座，課程內容豐富多元，旨在協助勞工朋友提升職涯競爭力，也讓生活更加幸福。他也呼籲市民善用市府資源，透過持續學習增強自身的軟實力。



下一場講座將於12月6日上午9時登場，邀請合一特材公司董事長兼執行長馬堅勇博士主講「材料也神奇──沒有做不到、只有想不到」。相關資訊與報名方式可至勞工局網站查詢（報名網址：https://goo.gl/oQ88z4），歡迎市民踴躍參加。