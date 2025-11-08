柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

▲柬埔寨當局破獲2處詐騙據點，逮捕658名外籍人士。（圖／翻攝自柬中時報）



記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨警方4日在與越南交界的柴楨省巴域市發動大規模聯合突擊行動，一舉搗毀2處大型網路詐騙集團據點，現場逮捕658名外籍嫌犯，其中包括32名台灣人，成為近期打擊跨國網路犯罪的重大戰果。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克7日對外證實，警方鎖定的2處詐騙窩點分別採用不同犯罪手法。第一處據點共逮捕了57名外籍人員，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人及1名新加坡人，該集團專門冒充執法單位進行電話詐騙，透過恐嚇手段迫使被害人轉帳匯款。

第二處詐騙據點則是位於一棟9層樓建築，警方在此發現多達601名外籍人員，絕大多數為越南籍，涉及4個不同國籍。杜速克透露，這個大型詐騙集團手法相當多元化，從傳統的「高收益投資陷阱」、「偽造銀行交易紀錄」、「網路愛情詐騙」，到新興的「假冒馬拉松報名」等各種名目，甚至運用AI DeepFake深偽技術製作假影片，冒充他人身分進行詐騙。

這次大規模掃蕩行動是柬埔寨總理洪瑪內7月14日宣布啟動全國性「清剿網路詐騙」專項計畫的最新成果。洪瑪內當時頒布9項核心指令，要求各省市首長、警察局長及相關單位嚴格執行。

根據《柬中時報》從國家打擊網路詐騙委員會秘書處取得的最新統計數據顯示，自6月27日專項行動展開至10月14日止，短短110天內，柬埔寨當局已在全國18個省市執行92次聯合掃蕩任務，累計逮捕涉案嫌疑人約3455名，涉及20個國家和地區的公民。

被逮捕的嫌犯來源相當廣泛，包含中國大陸、台灣、越南、印尼、印度、孟加拉、泰國、南韓、巴基斯坦、尼泊爾、馬來西亞、日本、緬甸、菲律賓、寮國，甚至遠至非洲的喀麥隆、奈及利亞、烏干達、獅子山，以及蒙古、俄羅斯等國公民。