生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰颱風對流爆發「眼牆組織中」　鄭明典：菲律賓恐有大災難

▲▼鳳凰颱風對流爆發 。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風對流爆發 。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風已升級中度颱風，預計以強颱之姿登陸菲律賓呂宋島，預計下周北轉撲台。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風對流爆發，現在逐漸要組織成眼牆雲系，「範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！」颱風之後將遭遇強勁的東北季風，或許會對台灣的威脅降低一些。

鄭明典在臉書上分享Tropical Tidbits的影像，他指出，鳳凰颱風對流爆發，原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在逐漸要組織成眼牆雲系了。

由於鳳凰今日已升級為中度颱風，預估會持續增強為強颱並登陸菲律賓呂宋島。鄭明典示警，「鳳凰颱風範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！」不過，他也說，颱風通過菲律賓後將遭遇強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意之後的變化。

根據中央氣象署觀測，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方1千多公里海面上，持續向西北西移動，下周登陸菲律賓呂宋島後受到地形影響，強度將減弱。

鳳凰進入南海後，路徑北轉向北北東方向繞過南海進入台灣。氣象署指出，下周一、下周二颱風外圍環流開始影響台灣，下周三晚間到下周四清晨將登陸，颱風中心登陸地點以中部地區機率高，不過路徑仍有變動和調整可能。

明顯變天將落在下周一，受颱風外圍環流以及東北季風影響，將產生共伴效應，下周一、下周二迎風面北部、東北部可能有局部豪雨以上等級降雨。下周三、下周四將受颱風影響，中南部也有局部大雨或豪雨。下周五颱風遠離，天氣好轉，環境轉為東北風影響，北部、東北部有降雨。

▲▼氣象。（圖／氣象署提供）

▲颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

11/06 全台詐欺最新數據

高市早苗可能行使「集體自衛權」　矢板明夫：大幅提高北京攻台成本

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

