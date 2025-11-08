　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲當事人的黃金被騙走了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「普發一萬」5日起開放登記，詐騙集團也把腦筋動到這上面了。近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人日前接到自稱是「郵局」的電話，並告訴他「有人盜用您的身分證去領普發現金1萬元！」他當下嚇壞了，也趕緊照著對方的指示做，沒想到就這樣被騙走價值約300萬元的黃金，「實在可恨！」

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「來電普發不可信，掛斷查證才安心」為標題分享案例，當事人日前突然接到自稱是「郵局」的電話，對方的聲音聽起來很正式，且還知道他的名字，所以他便放下戒心。

電話那頭的人先說，「有人盜用您的身分證去領普發現金1萬元！」讓當事人嚇得急忙澄清，接著對方又說「那您可能是被人冒名盜用，我們要幫您報案。」沒多久後，電話那頭的人就說要幫當事人轉接給警方，且聲音變得更加嚴肅。

自稱是刑警的人說，這起案子涉及洗錢，要聯繫檢察官。於是沒多久後，又有自稱是檢察官的人加當事人LINE，並說「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的，我們要鑑定它的來源，您必須全力配合司法調查」。

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當事人說，對方講得很具體，且口氣感覺很有權威，所以他便信以為真，當對方說「我們會派人到您家附近收取黃金，鑑定完再歸還。」他本還有點不安，但後來想想，對方連他的身分證字號都知道，此事應該不假。

當天下午，就有一名高瘦的男子出現在當事人樓下，並自稱受檢察官指派，要來收黃金。當事人透露，那些黃金約25兩，價值約300萬元，他就這樣交給對方鑑定，然而到了傍晚，當他想向檢察官追問結果，LINE帳號卻已消失，電話也變成空號，「那一刻，我整個人呆在原地，雙手發抖。自己小心翼翼守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，實在可恨！」

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 普發現金發放措施，請連結10000.gov.tw查詢。
2、 普發現金防詐專區，請連結165dashboard.tw查詢。
3、 未顯號來電，不要接聽。
4、 接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話。
5、 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
6、 收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。

11/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

300元「翡翠金剛杵」騙走女子3000萬　老公氣到中風

300元「翡翠金剛杵」騙走女子3000萬　老公氣到中風

新竹一名75歲婦人因誤信購買昂貴藝術品能抵稅，落入假珠寶詐欺集團設下的圈套，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，每支定價高達28萬8千元。事後她發現自己買到的是劣質石材，丈夫更因此氣到中風。主嫌齊國鈞遭判刑4年5月。

