情侶台中IKEA吃爐烤牛「肉太生」吃完狂拉　食安處要查了

▲網友爆料前往台中IKEA用餐點了爐烤牛，但牛肉疑似沒烤熟，吃完當天回家發生上吐下瀉。（網友song_leessang授權提供）

記者白珈陽／台中報導

有網友爆料指出，6日前往台中IKEA用餐，與未婚妻點了爐烤牛，但牛肉疑似沒烤熟，2人吃完當天回家發生上吐下瀉。台中市衛生局表示，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

網友在網路發文表示，他前天與未婚妻到台中IKEA吃晚餐，他們點了爐烤牛、豬肋排，店員提醒爐烤牛為3分、5分熟，女友稱看到牛肉時曾說「這麼生有嚇到」，但礙於後面有許多人等候，不敢說不要，於是女友吃了一半，他吃了三分之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友說，女友當晚11點多開始肚子痛，凌晨出現不停上吐下瀉，吐了7、8次，吐到胃痙攣直到早上8點；他自己隔天清晨5點多吐了1次、拉了3次。

台中市政府衛生局說明，有關民眾反映至南屯區某餐廳用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

IKEA回應，對於顧客反映的用餐經驗感到抱歉，已主動聯繫當事人表達關心。IKEA重視顧客健康與餐點品質，餐點皆依循嚴格的衛生與製程標準準備。經了解，目前未接獲其他顧客有相似反映，後續也會加強現場作業流程與人員訓練，以提供更安心的用餐體驗。