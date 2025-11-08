未用「推擠棒」員工手捲攪拌機畫面曝　台中犂記：沒按照SOP

▲台中131年名店犂記餅店今早傳出員工手部遭捲入攪拌機。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中百年名店犂記餅店今日上午傳出意外，一名女員工操作攪拌機時，手指遭捲入嚴重受創，3指骨頭碎裂、肌肉撕裂。犁記回應表示，該名女員工並非新進員工，但未依規定使用推擠棒，「直接以手操作，已經違反SOP」。

台中市消防局今日約10點獲報，北區某店家有創傷救護案，現場為一名年約30歲女性員工，疑似操作攪拌機時，要擺放餡料，疑操作不當，導致手部遭捲入，無法自行脫困。

▲▼消防人員將機械破壞拆除，連同部分機件將員工送醫。（圖／記者許權毅翻攝）



文昌分隊小隊長林永濬帶領8名消防員到場，立即使用破壞機具將機台大部拆解，目視女員工手部遭輾壓，但因受到壓迫，幸未出現大量出血。經救護人員拆除部分機台後，將人連帶小部機具一同送往中國附醫，人意識清楚，再由院方施打麻藥後進行處置中。

犁記說，目前都有公司人員陪同員工進行就醫，傷況要待醫院診斷，據了解，該名女員工今早要分料時，使用攪拌機，但是沒有使用推擠棒，反而直接以手操作，導致左手被捲進，但員工教育訓練均有指導如何正確使用儀器，員工操作不當，發生憾事。

▲犂記說，女員工並未按照SOP操作。（圖／記者許權毅攝）