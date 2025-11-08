騙12歲女兒日本賣淫！泰國生母入境台灣　警證實桃園賣淫10月被捕



▲日本按摩店剝削12歲泰國少女，母親在台灣賣淫，10月底遭桃園警方查獲。（圖／VCG）

記者邱中岳／台北報導

日本東京一家違法營業的按摩店，竟然剝削12歲的泰籍少女，且警方懷疑強迫未成年賣淫、甚至涉及人口販運，也逮捕按摩店店長，少女表示是被親生母親騙到日本，且母親離開日本後就前往台灣。警方證明，泰國母親入境台灣後，日前在桃園因賣淫被拘留，且被裁處罰鍰，最高可以開罰三萬元，目前交由移民署收容，將擇日遣返，刑事局也請駐日、泰代表詢問當地警方相關狀況。

根據日本警方調查，這名12歲泰國籍少女6月底被母親以「一同赴日工作」為由帶到日本，抵達後立即被送往違法按摩店，店方要求她使用花名並從事性服務工作，直到7月中旬，少女母親留下「會來接妳回家」的承諾後就離開日本，將少女獨自留在店內繼續賣淫。

根據警方查獲的資料顯示，少女被迫睡在店內廚房角落，日夜為男客提供服務在該店33天期間共接待61名男客，但是收入都遭到店家瓜分，剩餘的款項則是被匯到少女母親相關人士的帳戶。少女雖然從其他泰籍人士口中得知，居留超過15天可能被逮捕，但她仍決定於9月16日獨自前往東京出入國管理局求助。

日本警方懷疑此事不只是逼迫未成年少女賣淫，甚至可能涉及更大規模的人口販賣，因此已經展開調查。而泰國警方也將與日方合作，將被害少女接回泰國安置，泰國當局指出，受害少女母親現年29歲，過去曾出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地。少女平時主要由親戚照顧，與母親相處時間極少。

據悉，泰國少女的母親在離開日本後並沒有返回泰國，而是直奔台灣，但卻在10月底被桃園警方查獲有賣淫等情事，最終警方以《社會秩序維護法》裁處罰鍰，最高可以開罰3萬元，目前仍由移民署收容中，此事也引起刑事局高度重視，立刻著手介入調查。

警方表示，目前聯繫駐日、駐泰的聯絡官，前往與當地政府了解狀況，駐日聯絡官負責了解在日本的少女相關問題、人身狀況以及賣淫的相關事證，另外泰國聯絡官則是釐清泰國母女在泰國的相關家庭狀況，另外了解出國的原因等相關問題。

警方指出，目前除了母親在台賣淫，被桃園警方查獲，是台灣地區發生的狀況、事件，但如果相關動態資料追出相關違法情事，台灣警方也會依據泰國警方或日本警方提出之請求或提供的相關事證依法偵辦。

移民署也在8日表示，當事人於9月間持免簽證入境，現已逾期停留。另因在台涉嫌賣淫，已經違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業，移民署也持續與刑事局、泰方等相關單位洽繫，必要時將提供蒐報違法情訊。