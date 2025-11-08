日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝！林氏璧給台人7叮嚀

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本近期疫情警訊再度拉高！旅日達人林氏璧提醒，雖然日本夏季的新冠疫情已趨緩，但如今由流感接棒，正走向「全面大流行」。他指出，「兩週前每家醫療機構平均通報3.26人，現在暴增至14.9人，正式進入注意報等級」。目前台、日兩地流感病毒型別一致，皆以A型H3N2為主，呼籲要去日本的台人務必提高警覺，可以考慮施打疫苗、看好旅平險等等。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至11月2日的一週內，日本約3千家醫療機構共通報5萬7424名流感患者，較前一週增加2.4倍。其中流行最嚴重的前幾個縣市是宮城（28.58人）、神奈川（28.47人）、埼玉（27.91人）、千葉（25.04人）、北海道（24.99人）、沖繩（23.8人）、東京（23.69人）等。

林氏璧指出，這波疫情擴散非常廣泛，全日本各都道府縣病例數皆上升，顯示流感正全面蔓延。而目前日本鑑定出的流感病毒型別中，A型H3占比高達76%，A型H1N1約19%、B型僅4%，「黃立民老師多次呼籲要小心這隻捲土重來的病毒，因為他的重症率比較高。以重症率來說，是H3N2 > H1N1 > B」，而A型H3N2引發肺炎的機率是B型流感的1.5倍。

「其實我們不怕流感這個病毒，但旅遊中得到流感總是非常麻煩。」最後，林氏璧給出赴日旅客七點叮嚀，出發前應考慮接種流感疫苗（抗體生成需14天）、確認旅平險是否涵蓋法定傳染病、下載就醫APP、準備症狀用藥。再來，勤洗手以防接觸感染、戴口罩以防飛沫感染，必要時投保日本當地旅遊保險。

另外，林氏璧也提供自己過去整理的文章，供有要飛日本的民眾參考：

