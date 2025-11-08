　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝！林氏璧給台人7叮嚀

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本近期疫情警訊再度拉高！旅日達人林氏璧提醒，雖然日本夏季的新冠疫情已趨緩，但如今由流感接棒，正走向「全面大流行」。他指出，「兩週前每家醫療機構平均通報3.26人，現在暴增至14.9人，正式進入注意報等級」。目前台、日兩地流感病毒型別一致，皆以A型H3N2為主，呼籲要去日本的台人務必提高警覺，可以考慮施打疫苗、看好旅平險等等。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至11月2日的一週內，日本約3千家醫療機構共通報5萬7424名流感患者，較前一週增加2.4倍。其中流行最嚴重的前幾個縣市是宮城（28.58人）、神奈川（28.47人）、埼玉（27.91人）、千葉（25.04人）、北海道（24.99人）、沖繩（23.8人）、東京（23.69人）等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧指出，這波疫情擴散非常廣泛，全日本各都道府縣病例數皆上升，顯示流感正全面蔓延。而目前日本鑑定出的流感病毒型別中，A型H3占比高達76%，A型H1N1約19%、B型僅4%，「黃立民老師多次呼籲要小心這隻捲土重來的病毒，因為他的重症率比較高。以重症率來說，是H3N2 > H1N1 > B」，而A型H3N2引發肺炎的機率是B型流感的1.5倍。

「其實我們不怕流感這個病毒，但旅遊中得到流感總是非常麻煩。」最後，林氏璧給出赴日旅客七點叮嚀，出發前應考慮接種流感疫苗（抗體生成需14天）、確認旅平險是否涵蓋法定傳染病、下載就醫APP、準備症狀用藥。再來，勤洗手以防接觸感染、戴口罩以防飛沫感染，必要時投保日本當地旅遊保險。

另外，林氏璧也提供自己過去整理的文章，供有要飛日本的民眾參考：

日本流感進入大流行期 要打流感疫苗嗎？可以和新冠疫苗一起打嗎？左流右新？

旅平險海外突發疾病 請注意有無給付法定傳染病

我在日本的7個防疫小物 怎麼防流感？

日本旅遊時就醫的注意事項 搜尋醫院 看病流程 醫療費用 保險理賠 推薦旅人求診App

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道巨大棕熊追車！「一拳打凹引擎蓋」　驚悚畫面曝
《全明星》女星「這週已去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重
犂記30歲女員工手捲攪拌機　驚悚畫面曝
南韓大咖男模35歲癌逝！　病發2年內奪命
范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：非常扣分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班異動　11、12日停航

鳳凰颱風對流爆發「眼牆組織中」　鄭明典：菲律賓恐有大災難

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝！林氏璧給台人7叮嚀

張麗善稱「6公斤食品輸入免查驗」　防檢署：不因用途數量豁免

「本土清零，『豬』事大吉！」　陳時中開吃豬肉：請大家踴躍食用

停砍公教年金　前教長曝「難回到舊制」：要考量基金3面向

帶作業上高鐵「做1事」被嫌吵　教師尷尬！一票秒懂：會起雞皮

男友「突訂好湯屋」她慌了！過來人見1句話：標準的進一步訊號

豬肉來了攤商主婦嗨翻！五花肉每斤160~180　盧秀燕視察市場

阿璋肉圓開市「買10送2」又見人龍　饕客解饞：終於吃到了！

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

快訊／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班異動　11、12日停航

鳳凰颱風對流爆發「眼牆組織中」　鄭明典：菲律賓恐有大災難

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝！林氏璧給台人7叮嚀

張麗善稱「6公斤食品輸入免查驗」　防檢署：不因用途數量豁免

「本土清零，『豬』事大吉！」　陳時中開吃豬肉：請大家踴躍食用

停砍公教年金　前教長曝「難回到舊制」：要考量基金3面向

帶作業上高鐵「做1事」被嫌吵　教師尷尬！一票秒懂：會起雞皮

男友「突訂好湯屋」她慌了！過來人見1句話：標準的進一步訊號

豬肉來了攤商主婦嗨翻！五花肉每斤160~180　盧秀燕視察市場

阿璋肉圓開市「買10送2」又見人龍　饕客解饞：終於吃到了！

台東縣性騷案10個月22件！空軍志航基地10件居冠　多為女性通報者

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

曾寶儀拱爸爸再來《夜市王》好偷吃　張啟樂拋妻棄女現身活動少賺十萬

快訊／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班異動　11、12日停航

安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

《全明星》女星「這週已經去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重

《惡靈古堡9》預購驚現「里昂內褲」　證實爆料玩家喊：秘密揭曉

冬盟對決平鎮同梯黃錦豪　許庭綸先被嗆三振霸氣回：還早！

北市洗車場地下室成「士九」賭場　警逮13賭客...查扣現金23萬

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

雪碧曾仲介女模赴新馬　群組訊息曝光

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

更多熱門

相關新聞

流感疫苗逾5百萬人搶打！部分縣市12月用罄

流感疫苗逾5百萬人搶打！部分縣市12月用罄

流感疫苗打氣續升！疾管署攜手家樂福推動流感及新冠疫苗接種站，今（8）日舉辦記者會宣導，疾管署長羅一鈞表示，全國公費流感疫苗接種已經達到515萬劑，剩餘量僅153萬劑，如果打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能用罄。另外，疾管署11月底將評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。

日男深夜街頭遭砍！頭部出血送醫不治

日男深夜街頭遭砍！頭部出血送醫不治

高市早苗可能行使「集體自衛權」　矢板明夫：大幅提高北京攻台成本

高市早苗可能行使「集體自衛權」　矢板明夫：大幅提高北京攻台成本

日媒：高市早苗「川習會前」與川普談台海風險

日媒：高市早苗「川習會前」與川普談台海風險

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

關鍵字：

流感日本旅遊疫情警報林氏璧孔祥琪

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面