屏東也有色警！派出所偷拍女警如廁逞慾　被逮後悔了…下場曝光

▲屏東縣警察局今年7月爆出男警偷拍女警。（圖／資料照）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

繼彰化一名員警今年10月前往新竹受訓時，偷拍女警更衣的私密照後，又爆出屏東縣警察局早在今年7月發生類似事件，一名邱姓員警以手機偷拍女警如廁，被逮後坦承犯案，警局召開性騷擾防治審議會，決議調整邱員服務地，並記一大過處分。

彰化員警偷拍案發生在10月31日，陳姓員警前往新竹參加警政署舉辦的安全駕駛訓練課程，被安排住在中國科技大學新竹校區宿舍，卻利用宿舍內四下無人時，拿手機偷拍女警脫衣的畫面，因女警聽到清晰快門聲，立刻高喊「有色狼」，其他正在受訓的警員聞聲立刻趕往，攔下陳員，後續他坦承是「一時糊塗」、「臨時起意」，並強調只有拍攝該名女警，全案後續移送新竹地檢署偵辦。

本件屏東員警偷拍案則發生在今年7月，邱姓員警疑涉以手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為。警方立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。經調查後，邱員坦承犯行不諱並深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送檢方偵辦。

警方強調，對於性騷擾及侵害隱私事件，採取「零容忍」態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱姓員警調整服務地並記一大過處分，也全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形。

屏東縣政府警察局強調，對於涉及違法、違紀案件，一向秉持 「毋枉毋縱、不包庇、不護短」 之原則，接獲反映即立即蒐證、查辦、移送，展現從嚴執紀的決心。本局亦將持續強化辦公及休息空間隱私維護、檢視環境安全、落實各級主管「嚴教勤管」責任，防杜類案再發，營造安全職場與性別友善環境。