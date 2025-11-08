　
    • 　
>
鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

▲▼鳳凰颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風今(8日)增強為中颱，預估明天將達巔峰升級強颱，且暴風半徑可能擴大至300公里以上。氣象專家吳聖宇表示，下周一、二颱風外圍環流和東北季風共伴效應下，北部、東部有強降雨，下周三晚間到下周四上午颱風中心可能登陸並通過台灣上空，各地都有明顯風雨，中南部嚴防強風豪雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今日凌晨已增強為中度颱風，明日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。鳳凰颱風預計下周一先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。

吳聖宇表示，鳳凰颱風下周二逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。鳳凰下周三就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，「下周三晚間到下周四上午這段期間，颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空」，然後進入台灣東北方海面，下周四下午遠離台灣附近。

不過鳳凰颱風登陸後將減弱，吳聖宇指出，在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

雖鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，不過吳聖宇示警，因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期下周一、下周二颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到下周二降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。

吳聖宇指出，下周三到下周四上半天因颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨。中南部要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到下周四下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。

吳聖宇強調，目前的預報看起來，鳳凰颱風下周侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。他提醒及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。

11/05 全台詐欺最新數據

民進黨立委黃捷日前前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物。黃捷表示，台灣的外交環境並不容易，但她珍惜每一次站上國際舞台的機會，向世界分享台灣的故事。她驕傲地說：「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣」。

