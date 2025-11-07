　
高市早苗：如果台海衝突　日本不排除「行使集體自衛權」

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗表示，如果中國武力犯台，有可能觸發日本行使集體自衛權。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢時，對「台灣有事」是否構成可行使集體自衛權的「存立危機事態」做出重磅表態，明確指出若中國大陸對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權。

根據《朝日新聞》報導，立憲民主黨議員、前外務大臣岡田克也7日在眾院預算委員會對高市早苗提出相關疑問。對此，高市表示，「若中國大陸使用軍艦並伴隨武力行使，我認為這可能構成存立危機事態。」

她進一步強調，日本政府將根據實際發生事態的具體情況，綜合所有情報進行判斷，「一旦武力攻擊發生，這極有可能認定為存立危機事態。」

根據日本安全保障法規定，即使日本本土未遭直接攻擊，但當與日本關係密切的他國受到攻擊，且威脅到日本國家存立時，政府可認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權進行武力反擊。

高市此番發言等同承認，當中國大陸對台灣實施海上封鎖或其他軍事行動時，視情況嚴重程度，日本可能動用武力介入台海衝突。

高市首相在答辯中特別提到台海情勢的嚴峻性，強調「台灣有事已發展至深刻嚴重的狀況，我們必須設想最壞的情境。」

 
高市早苗：如果台海衝突　日本不排除「行使集體自衛權」

關鍵字：

日本高市早苗台海中國集體自衛權日韓要聞

