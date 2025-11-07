台南東區住宅冷氣室外機起火！　細水霧消防車3分鐘撲滅效能亮眼

▲台南東區一處住宅冷氣室外機起火，消防隊迅速到場滅火。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區衛國街巷內7日中午傳出住宅冷氣室外機起火，因巷弄狹窄、住宅密集，情況一度讓住戶相當緊張，消防局接獲報案後，立即派遣第七大隊、東門分隊等共五個單位前往，並出動細水霧消防車協助搶救。

消防人員到場後，第一時間啟動細水霧消防車幫浦，由瞄子手快速架設水線，直接攻擊二樓外牆火點。整個滅火過程僅花約3分鐘即成功控制火勢，展現細水霧消防車「部署快、操作簡單、用水少、效能強」的特性，在巷弄型火警中相當吃香。

初步調查顯示，起火原因為冷氣室外機電器故障引起燃燒，屬電器類火災。消防局提醒，家電若未定期檢修，老化或故障都可能造成起火風險，應盡快檢視異常並處理。住戶也可主動安裝住宅用火災警報器，及早偵測火源爭取逃生與滅火時間。

第七大隊長石家源表示，此次出勤展現細水霧消防車在都會住宅、老舊社區及狹窄巷道中的搶救優勢，現場同仁反應俐落、合作無間，成功在最短時間內撲滅火勢、避免延燒。

消防局長李明峯則說，消防局持續推動裝備現代化與強化專業訓練，未來將加強居家防火與用電宣導，提醒市民落實安全措施，並在第一時間通報，以確保黃金救援時間不被浪費。