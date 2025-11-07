　
地方 地方焦點

陳以信拋「一區一座公立泳池」政見　盼台南孩子都能安全學游泳

▲陳以信提出「一區一座公立游泳池」政見，希望改善台南運動設施不足。（記者林東良翻攝）

▲陳以信提出「一區一座公立游泳池」政見，希望改善台南運動設施不足。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，7日推出第10項政見，主張推動「一區一座公立游泳池」，希望補齊台南運動設施長期落差，讓每位孩子都能在安全、有品質的環境中學會游泳，也能打造更多優秀泳將。

陳以信坦言，他是游泳愛好者，蛙式、自由式與蝶式都擅長，每週固定游泳，出國也常參觀當地泳池。他提到，曾在擔任總統府發言人期間，於尼加拉瓜陪同馬英九晨泳，那段經驗讓他認識到公共泳池的重要。

回到台南居住後，他發現要找到「符合國際標準、全年開放、價格親民」的公立泳池並不容易。他調查後指出，台南市37個行政區中僅有13處公立開放泳池，其中3處還是開放校園泳池，等於仍有25個行政區完全沒有公立泳池。

相較雙北，台北市有68座公營或公設民營泳池、平均每區5.6座；新北市則有61座、平均每區2.1座。陳以信說，台南平均每區僅0.35座，差距相當明顯。
他也特別提到，台南上月才誕生首面全運會游泳金牌，由12歲麻豆小將何康婗在女子200公尺蛙式摘下，是1995年以來首金。他認為，這代表台南選手本身不缺實力，欠的是長期完善的訓練設施。

陳以信表示，若當選市長，將透過公營或公設民營方式，推動「一區一座公立游泳池」，打造可兼具教學、休閒與比賽訓練的現代化泳池。他說：「我希望讓台南每個孩子都能安全學會游泳，也讓更多像何康婗一樣的明日之星在這座城市誕生。」

11/05 全台詐欺最新數據

【冒煙狂燒】彰化海上太陽能板起火　電纜燒毀現場慘況曝

台南市安平區6日發生一起千萬詐貸，1名黃姓男子因籌措創業資金，誤信網路上的「低利貸款」管道，依指示準備到地政事務所辦理抵押設定，差一步房子就要被騙走。幸好地政人員及早察覺異狀，通報警方到場攔阻，成功避免新台幣1000萬元損失。

陳以信泳池台南游泳

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

