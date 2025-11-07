差一步被騙走房子！創業男貸款籌資金遭詐　台南警救回千萬

▲黃男遭詐團以「低利貸款」誘騙辦理房產抵押，安平警到場即時攔阻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區6日發生一起千萬詐貸，1名黃姓男子因籌措創業資金，誤信網路上的「低利貸款」管道，依指示準備到地政事務所辦理抵押設定，差一步房子就要被騙走。幸好地政人員及早察覺異狀，通報警方到場攔阻，成功避免新台幣1000萬元損失。

警方指出，黃男透過網路尋求貸款協助，與一名自稱「金融理財小高」的男子以 LINE 聯繫約一個月。對方向他承諾僅 1.3% 的「低利貸款」，並要求他依指示到超商機台列印申辦文件，再簽名後傳真回傳，後續再到地政事務所辦理抵押設定。

地政人員在審件時發現黃男對貸款內容語焉不詳，文件也多處可疑，懷疑他遭詐，立刻通知華平派出所。員警吳晨華、林柏毅趕到後釐清脈絡，比對對話紀錄後發現雙方從未見過面，全程僅靠 LINE 聯繫，連文件也都是詐團指示列印。警方當場確認是「假投資、真詐貸」模式，黃男這才驚覺中招，立即停止手續。

第四分局分局長曹儒林提醒，詐騙手法不停更新，有資金需求務必透過合法金融機構辦理，千萬不要輕信社群廣告或不明代書。他同時建議民眾可開啟內政部「地籍異動即時通」服務，讓房產異動能即時收到簡訊或 Email 通知，也能增加家人為聯絡人，共同掌握異動狀況，以防被冒名或詐騙。

警方呼籲，若遇可疑貸款、投資或陌生人要求辦理抵押設定，務必立刻撥打 165 反詐騙專線或 110，警方會在第一時間協助，守住市民荷包與房產安全。