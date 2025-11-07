　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

▲▼「配方奶愛馬仕」驚見發霉奶粉，4歲女童喝下肚腹瀉。（圖／賴先生提供）

▲高雄家長購買「配方奶愛馬仕」，驚見買到方塊奶粉，女兒甚至喝到發霉奶。（圖／賴先生提供）

記者許宥孺／高雄報導

家長注意了！高雄一名媽媽從大樹藥局購入7罐啟賦羊奶粉，開封時發現奶粉結塊，沒想到後續發現同批購入的奶粉裡，有4罐發霉，而4歲女兒正在喝其中一罐，家長看了簡直快暈倒，痛批「啟賦」被稱作是奶粉界的愛馬仕卻出了大包，小孩喝出問題誰要負責？對此，雀巢公司今（7）日也發布聲明，強調產品安全無虞，對於消費者的疑慮也致上誠摯歉意。

賴先生向《ETtoday新聞雲》投訴，指出今年10月中下旬向大樹藥局購買6罐啟賦羊奶粉，活動又送1罐，太太在10月27日先發現其中一罐奶粉結塊，28日先向藥局反應退換。29日藥局致電給太太，認為「方塊奶粉」有點誇張，請太太也一併檢查其他罐奶粉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「配方奶愛馬仕」驚見發霉奶粉，4歲女童喝下肚腹瀉。（圖／賴先生提供）

▲奶粉未開封就出現奶粉灑出、發霉狀況。（圖／賴先生提供）

賴先生說，奶粉原廠在31日回電，太太一邊接電話，一邊檢查其他罐奶粉，沒想到一連打開3罐全新羊奶粉都出問題，才一開蓋、未開封錫箔層，就發現上方有奶粉灑出，且竟有發霉狀況。再檢查女兒正在喝的那罐奶粉，也發現上方有發霉，保母未多加注意還泡給女兒喝，他都快暈倒了。

賴先生氣炸，直言「啟賦」被稱作是奶粉界的愛馬仕，價格貴、不打折，一罐要價1680元，女兒從0歲喝到快4歲，這次買7罐就有5罐出問題，原廠賣這種發霉奶粉，喝出問題，是誰要負責？女兒約半個月前才拉肚子看醫生，不排除就是喝到發霉奶粉。

▲▼「配方奶愛馬仕」驚見發霉奶粉，4歲女童喝下肚腹瀉。（圖／賴先生提供）

▲大樹藥局也認為品質有疑慮。（圖／賴先生提供）

衛生局4日上午前往該家大樹藥局稽查，藥局表示，有接到消費者反映，經反映後已立即通知負責廠商回收檢驗，相同產品亦立即下架退回。稽查人員於現場查看架上及庫房，已無相同產品、貨架儲存環境乾淨整潔；後續將移負責廠商轄管衛生局處辦。

雀巢公司今（7）日對此發布聲明回應：

本公司採取最嚴格的食品安全標準，致力提供給消費者最高品質的產品。

上週接獲消費者反應產品問題，本公司非常重視，客服同仁立即與消費者聯絡關心，並安排第一時間取回產品進行檢驗。同步積極與原廠聯繫，以嚴謹的標準展開調查。

產品採用先進的自動化密閉生產線，在充填、封蓋及裝箱生產流程中，皆有嚴格的品質管控機制，如封口及罐身氣密性測試 、單罐重量檢測系統 ， 並設有雙鏡頭視覺影像系統 ，任何異常皆會自動排除。根據原廠檢驗報告，同批產品的品管紀錄及出廠檢驗報告，並無任何異常狀況。且無接獲相同客訴。產品安全無虞，消費者可安心食用。

我們深切理解消費者的疑慮與不安，對於此次事件所造成的困擾，我們致上誠摯歉意。公司會以最積極的態度處理，如有任何問題，歡迎於上班時間與客服中心聯繫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／助太子集團脫產！豪宅管家30萬交保　北檢將提抗告
獨／「配方奶愛馬仕」竟發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉
健身族愛喝！「美國牌乳清蛋白」竟是中國貨　奸商遭判刑
153次不當對待！童躲衣櫃喊：不要Finger inside
快訊／國3驚悚2死車禍！　車頭爛毀畫面曝
Andy遭告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定
「連結一半」遭攻堅！　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺
范國宸宣布續留富邦悍將！　球團：已達合約共識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

又見優先席爭議！身障男被貼臉拍照「公審」：社會怎麼了

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「11月颱風警報」史上發過19次　鳳凰挑戰58年來「首個登陸」

豬市解封！首日衝116元天價　彰化肉品市場「發紅包」刺激買氣

今立冬出太陽！俗諺：立冬暖冬天冷　氣象署解析：有一句有可信度

台大公布第2屆「百大貢獻事跡」　健保、防疫、語音識別入列

青鳥反轉嗆藍白好意思領「民進黨發的1萬」？網酸爆嘴臉雙標

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

又見優先席爭議！身障男被貼臉拍照「公審」：社會怎麼了

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「11月颱風警報」史上發過19次　鳳凰挑戰58年來「首個登陸」

豬市解封！首日衝116元天價　彰化肉品市場「發紅包」刺激買氣

今立冬出太陽！俗諺：立冬暖冬天冷　氣象署解析：有一句有可信度

台大公布第2屆「百大貢獻事跡」　健保、防疫、語音識別入列

青鳥反轉嗆藍白好意思領「民進黨發的1萬」？網酸爆嘴臉雙標

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕

KT巫師簽下前道奇右投薩爾　總額95萬美元鎖定先發戰力

馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

生活熱門新聞

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

今「立冬」6禁忌一次看　3星座小心身體疾病

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

補充保費改革　醫師：3類人才要多收費

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

鄭明典揭鳳凰「大角度北轉」原因　一圖解釋當颱風遇冷高壓

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

更多熱門

相關新聞

深夜施工險送命！鳳山工人遭自小客撞飛

深夜施工險送命！鳳山工人遭自小客撞飛

高雄鳳山區青年路二段今（7）日凌晨12點多發生一起車禍事故，一名王姓工人當時正在路上進行人孔蓋檢修，但一輛白色自小客車不明原因突然朝他衝撞上去。王男當場被撞飛，左腳骨折倒地，警消獲報到場將他緊急送醫救治。至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

假賣戒指真行竊！男趁銀樓忙偷50萬金鍊

假賣戒指真行竊！男趁銀樓忙偷50萬金鍊

關鍵字：

高雄配方奶啟賦羊奶粉惠氏母嬰雀巢奶粉發霉

讀者迴響

熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

錯過分流登記　財政部曝補救方式

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

樂天女神認了已分手！

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面