獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

▲高雄家長購買「配方奶愛馬仕」，驚見買到方塊奶粉，女兒甚至喝到發霉奶。（圖／賴先生提供）

記者許宥孺／高雄報導

家長注意了！高雄一名媽媽從大樹藥局購入7罐啟賦羊奶粉，開封時發現奶粉結塊，沒想到後續發現同批購入的奶粉裡，有4罐發霉，而4歲女兒正在喝其中一罐，家長看了簡直快暈倒，痛批「啟賦」被稱作是奶粉界的愛馬仕卻出了大包，小孩喝出問題誰要負責？對此，雀巢公司今（7）日也發布聲明，強調產品安全無虞，對於消費者的疑慮也致上誠摯歉意。

賴先生向《ETtoday新聞雲》投訴，指出今年10月中下旬向大樹藥局購買6罐啟賦羊奶粉，活動又送1罐，太太在10月27日先發現其中一罐奶粉結塊，28日先向藥局反應退換。29日藥局致電給太太，認為「方塊奶粉」有點誇張，請太太也一併檢查其他罐奶粉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奶粉未開封就出現奶粉灑出、發霉狀況。（圖／賴先生提供）



賴先生說，奶粉原廠在31日回電，太太一邊接電話，一邊檢查其他罐奶粉，沒想到一連打開3罐全新羊奶粉都出問題，才一開蓋、未開封錫箔層，就發現上方有奶粉灑出，且竟有發霉狀況。再檢查女兒正在喝的那罐奶粉，也發現上方有發霉，保母未多加注意還泡給女兒喝，他都快暈倒了。

賴先生氣炸，直言「啟賦」被稱作是奶粉界的愛馬仕，價格貴、不打折，一罐要價1680元，女兒從0歲喝到快4歲，這次買7罐就有5罐出問題，原廠賣這種發霉奶粉，喝出問題，是誰要負責？女兒約半個月前才拉肚子看醫生，不排除就是喝到發霉奶粉。

▲大樹藥局也認為品質有疑慮。（圖／賴先生提供）



衛生局4日上午前往該家大樹藥局稽查，藥局表示，有接到消費者反映，經反映後已立即通知負責廠商回收檢驗，相同產品亦立即下架退回。稽查人員於現場查看架上及庫房，已無相同產品、貨架儲存環境乾淨整潔；後續將移負責廠商轄管衛生局處辦。

雀巢公司今（7）日對此發布聲明回應：

本公司採取最嚴格的食品安全標準，致力提供給消費者最高品質的產品。

上週接獲消費者反應產品問題，本公司非常重視，客服同仁立即與消費者聯絡關心，並安排第一時間取回產品進行檢驗。同步積極與原廠聯繫，以嚴謹的標準展開調查。

產品採用先進的自動化密閉生產線，在充填、封蓋及裝箱生產流程中，皆有嚴格的品質管控機制，如封口及罐身氣密性測試 、單罐重量檢測系統 ， 並設有雙鏡頭視覺影像系統 ，任何異常皆會自動排除。根據原廠檢驗報告，同批產品的品管紀錄及出廠檢驗報告，並無任何異常狀況。且無接獲相同客訴。產品安全無虞，消費者可安心食用。

我們深切理解消費者的疑慮與不安，對於此次事件所造成的困擾，我們致上誠摯歉意。公司會以最積極的態度處理，如有任何問題，歡迎於上班時間與客服中心聯繫。

