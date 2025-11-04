香港導演劉家良骨灰被盜　家人曝：多位名人骨灰同時被盜

▲香港知名導演劉家良的骨灰被盜走。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港前知名武術導演、《醉拳3》導演劉家良已過世多年，沒想到骨灰竟遭竊，他的妻子、資深演員翁靜晶今（3）日證實此事，她表示，墓地工作人員早在8月下旬通知她「骨灰疑被偷」，起初她以為是詐騙電話，直到警方介入，才發現骨灰龕內僅剩幾塊布與一本紀念冊。更令人震驚的是，翁靜晶透露，多位香港名人骨灰也疑似同時失竊，甚至有家屬接到上千萬港幣勒索電話。

▲劉家良的妻子、資深演員翁靜晶。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導， 翁靜晶還特別提到，當初她曾在龕位內留下字條寫明「此處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請勿盜走」，如今該字條也不翼而飛。

翁靜晶進一步指出，多位名人墓位遭遇同樣情況，「不只劉師傅的骨灰被偷，還有其他人。」她提到，部分家屬甚至接到勒索電話，索要高達數千萬港幣贖金，但因案件仍在調查中，未透露具體名單。

面對警方詢問是否願意支付贖金，翁靜晶則是態度堅決回應稱，「我不會給，為什麼要給匪徒錢？那是助長歪風邪氣。」她坦言，自己與兩個女兒都為此事深受打擊，但仍選擇堅強面對，「能不能找回來我已經不抱希望。」

香港警方證實已就案件展開調查，目前拘捕一人，另有至少四名嫌犯仍在逃。警方懷疑該案涉及有組織盜竊與勒索。

公開資訊顯示，劉家良是香港邵氏電影時期的知名導演與武術指導，代表作包括《少林三十六房》、《醉拳3》，與李連杰、成龍等國際巨星皆有過合作。翁靜晶則曾與張國榮合演1983年版《楊過與小龍女》，1984年與劉家良結婚，育有兩女。劉家良於2013年病逝，享壽79歲。