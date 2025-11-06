　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市議員陳怡珍總質詢　五大民生議題全面點名市府

▲台南市議員陳怡珍於總質詢中提出多項民生問題，要求市府具體回應並改善。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍6日進行市政總質詢，針對西市場改建後租金翻倍惹民怨、災後廢棄物暫置場惹民怨、來亞大樓震損成危樓卻遲未拆除、南美館二館升格國家級、非洲豬瘟衝擊市場豬肉攤停業15天等五大民生議題全面點名市府解決改善。

台南市議員陳怡珍6日在市議會總質詢中，再度針對「西市場改建後租金暴漲」表達關切。她指出，攤商配合古蹟整建停業多年，如今回歸卻面臨租金翻倍，造成嚴重經營壓力。陳怡珍表示，攤商原本就擁有產權，如今卻被要求以高額租金分攤建設成本，對原屋主「極不公平」。她要求市府重新檢視訂價機制，並與攤商專案討論調整方案。
市長黃偉哲回應，已要求經發局啟動專案檢討，並評估延長租金優惠期限，以兼顧古蹟利用與攤商生計。

陳怡珍指出，丹娜絲風災後各區設置暫置場，但佳里、後壁等地至今仍堆積如山。揚塵、臭味、灑水積水倒灌民宅，嚴重影響生活品質。她要求市府 11 月底前完成六處暫置場清運、年底前封閉烏樹林堆置場，並改善石棉瓦通報需等待一個月的困境。環保局表示將依期程清運，並向中央爭取石棉瓦經費。在清潔隊人力方面，陳怡珍指出台南隊員平均服務 893 人，為六都最高，「人少事多」早已不敷需求。她要求增編人力、添購車輛、提升健康檢查與夜勤補貼。

來亞大樓地震受損至今9個月未拆，陳怡珍批評嚴重影響公共安全。陳怡珍要求財稅局研議對受波及住戶減免地價稅、房屋稅與營業稅。工務局回應，因第一次發包流標，目前第二次評選中，預計年底或明年初拆除完畢。她也指出台南平均屋齡 34.9 年、六都第二老，市府需加速危老重建量能。

陳怡珍指出，國家級「台南國家美術館」已掛牌，但原一館及新館進度停滯。農田水利署同意合作，但市府古蹟調查尚未啟動，各項規劃皆延宕。她指出，南美館員工目前分散三處辦公，2026 年二館撤離後恐「流浪辦公」。她要求文化局儘速提出新館、員工配置與場域規畫。文化局回應，將研議租用方式並積極規劃後續。她並建議停運的兒童科學館轉型為「兒童美術館」，保留兒童教育功能。

因禁宰措施，台南294攤豬肉攤全面停業。陳怡珍肯定市府對攤商免租，但指出市場內有 800 多攤肉製品、飲食攤位同受衝擊，應一併納入補助。更嚴重的是，攤商員工收入歸零，許多家庭陷困境，「四個孩子要養，放假15天怎麼生活？」陳怡珍要求中央與地方共同研議補助受僱員工。市長黃哲回應將持續向中央爭取，兼顧防疫與民生。

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

全國部落健康營造成果會登場　台東成果豐碩奪多項殊榮

