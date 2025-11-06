台南辦企業防災座談會　近60家廠商交流強化風災震災應變

▲台南市政府舉辦企業防災座談會，60家企業及防災人員參與交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升企業面對地震與極端氣候災害時的整備與應變能力，台南市政府6日下午在消防局災害應變中心舉辦「2025年度企業防災座談會」，聚焦「企業如何因應大規模風災與震災挑戰」，活動吸引近60家企業代表及公私部門防災人員出席，現場交流踴躍。

座談會由市府災害防救辦公室執行祕書王雅禾主持，分享市府推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」的執行成果。她強調，企業在城市防災中扮演關鍵角色，除了守護員工安全，也影響地方經濟的穩定度。若能將防災納入企業文化與日常流程，才能真正落實永續經營。

會中邀請奇美實業風險管理處進行專題報告，分享企業因應風災與震災的防災經驗，包括制度化的應變流程、智慧監測設備、自建消防能量等措施，協助降低生產中斷風險並縮短災後復原時間。其中「眼看、心想、手做」三步驟防災思維獲企業代表高度肯定，可作為各企業建立防災計畫的重要參考。

成大防災研究中心也介紹企業防災輔導與培訓資源，鼓勵企業主動盤點自身風險、強化營運持續計畫，並透過跨部門演練與教育訓練，逐步建立企業自主管理的防災模式。

市長黃偉哲表示，極端氣候與複合型災害日益頻繁，企業若能在平時整合消防安全、危機應變與備援措施，將能大幅提升整體城市韌性。市府將持續推動「公私協力防災網絡」，與產業界攜手打造更安全、永續的台南。

消防局長李明峯指出，企業防災是城市防災系統的重要環節，除了保護廠房與員工，更影響周邊社區安全。消防局未來將結合學術界與產業力量推動防災教育與演練，持續完善產業防災支援體系。