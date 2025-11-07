　
社會 社會焦點 保障人權

台南刑大「安居緝毒」攻堅破依託咪酯集團　毒品放滿桌

▲台南市刑大執行「安居緝毒」專案，跨縣市查緝依託咪酯販毒集團。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊執行「安居緝毒」專案，跨縣市溯源查緝新興第二級毒品「依託咪酯」販售網絡，成功破獲兩名毒販並查扣市值約150萬元毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，警方並持續向上追查來源。

刑大偵一隊接獲情資，查知32歲陳姓男子長期流竄雲林、嘉義等地，以販賣依託咪酯維生，過去已有多次毒品前科。為規避查緝，他特地承租套房躲藏。專案小組為掌握落腳處，員警喬裝情侶跟監，甚至偽裝成租客進入公寓探查，成功鎖定其藏身地。

警方隨即報嘉義地院核發搜索票，由特勤警力實施破門攻堅，在套房內查獲第二級毒品依託咪酯、分裝瓶、毒品煙彈、電子煙、K盤、煙油、電子磅秤及現金等證物，陳嫌當場落網。訊後移送嘉義地檢署偵辦。

警方持續向上溯源，查出陳嫌自2025年2月起，向29歲張姓男子購買依託咪酯後分裝轉售牟利。專案小組趁2025年10月執行「安居緝毒」期間，循線前往雲林台西五條港漁港多日埋伏蒐證，期間因形跡可疑一度遭海巡署盤查，所幸最終掌握證據並獲雲林地院核准搜索票。

查緝行動中，警方查獲依託咪酯1647公克、毒品煙彈95顆、毒品咖啡包17包、第三級毒品愷他命、電子煙、行動電話及現金等，毒品市值超過150萬元，偵訊後將張嫌後也被依《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦。

刑警大隊長李宏倫指出，依託咪酯屬新興毒品，濫用後易導致恍惚、失去意識，近年更多次發生毒駕肇事，嚴重危害治安與交通安全。南市刑大將持續貫徹「安居緝毒」專案，強力打擊製、運、販毒網絡，斷絕毒品流入社區，守護市民安全。

知名實況主Toyz劉偉健販售大麻煙彈被依毒品罪判刑4年2月，去年5月入監服刑至今。不過，Toyz遭搜索時，還被發現持有少量大麻花，此案件今年7月檢方偵結聲請簡易判決，中院又改回通常程序審理後，法院認為Toyz沒被驗出大麻反應，加上已經因安非他命陽性反應勒戒過，不應再追訴處罰，公訴不受理。

台南辦企業防災座談會近60家廠商交流強化風災震災應變

台南辦企業防災座談會近60家廠商交流強化風災震災應變

台南勞工局推多國語動畫助6.3萬名移工適應職場與生活

台南勞工局推多國語動畫助6.3萬名移工適應職場與生活

台南市議員陳怡珍總質詢五大民生議題全面點名市府

台南市議員陳怡珍總質詢五大民生議題全面點名市府

台南社會局辦理防救災聯合演練170名社福機構代表實地觀摩強化應變

台南社會局辦理防救災聯合演練170名社福機構代表實地觀摩強化應變

