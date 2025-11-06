　
    • 　
>
地方 地方焦點

出席2025遠見高峰會　黃偉哲：AI與智慧科技打造「大南方新矽谷」

▲台南市長黃偉哲出席2025第23屆遠見高峰會，談智慧科技與城市治理。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席2025第23屆遠見高峰會，談智慧科技與城市治理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲6日出席第23屆遠見高峰會，與國內外政產學代表對談「關稅．科技．永續」趨勢下的城市發展策略，黃偉哲表示，台南正以「南科＋沙崙」雙引擎佈局AI、半導體與智慧城市建設，攜手中央打造「大南方新矽谷」，以科技驅動城市治理與產業升級。

黃偉哲回顧南科發展，從一期開發的甘蔗田與胡麻田起步，至2024年園區產值已達2.2兆元，並與高雄、楠梓、橋頭、屏東一路串聯北至嘉義，形成高科技S廊帶，使台南成為南台灣科技核心。沙崙智慧綠能科技城設立後，中研院、工研院、國家實驗研究院與成大健康園區陸續進駐，更為台南打造第二科技引擎。

黃偉哲也提到南科與台積電合作的五奈米、三奈米建廠計畫顯示地方政府與企業協作成果，隨著AI技術興起，南科在產值與半導體聚落密度上更成為三大科學園區之首，奠定台南科技能量。

▲台南市長黃偉哲出席2025第23屆遠見高峰會，談智慧科技與城市治理。（記者林東良翻攝，下同）

在城市治理上，黃偉哲分享台南運用科技的實績。例如2023年登革熱疫情曾達2萬例，2025年僅零星3例，主要仰賴無人機巡檢積水容器，減少大量人力並提高早期偵測效率。治安方面，台南首創於ATM裝設偵測裝置，當民眾戴安全帽或口罩時將警示或暫停交易，四個月試行期間車手提款次數下降40%，顯示能有效降低詐騙風險。

黃偉哲指出，科技應用也深化到緊急醫療救護，今年上半年透過智慧救護車優化紅綠燈路線，成功救回49位緊急病患，證明科技能直接提升市民安全。

黃偉哲強調，未來台南將持續以「科技創新＋城市治理」雙軌並行，整閤中央政策與地方能量，打造宜居、智慧、安全的新城市樣貌，使台南成為南部發展核心。


第23屆遠見高峰會共聚集上百位國內外政經與學界領袖，以「關稅．科技．永續 巨變下前進策略」為題，於11月5日至6日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行。

東森集團AI轉型成果持續開花結果。集團旗下東森購物今年10月份單月營業利益達 1億6,400萬元，營業利益率高達 14.5%，創下台灣零售業新高。累計1至10月營業利益達 16億元，全年營業利益率維持13%，營業利益目標20億元可望順利達成，穩居零售業績優班。

