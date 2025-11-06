一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

▲左起為H2U永悅健康營運長杜君哲、WaCare吉樂健康創辦人潘人豪教授、台灣基層糖尿病學會陳宏麟理事長、佳格食品集團永續長陳文琪、台灣營養基金會董事吳映蓉博士營養師與長庚科技大學保健營養系許青雲教授營養師，共同推出「全民好代謝」三大行動計畫，期盼從飲食教育、健康行為與生活環境三大面向出發，協助全民建立正確代謝觀念、培養良好飲食習慣，一餐啟動代謝力。（圖／佳格提供，下同）



生活中心／綜合報導

你覺得自己的代謝好嗎？受到現代高壓生活形態和各種精緻飲食影響，代謝問題已成為台灣全齡人口共同面臨的健康危機！像是有不少上班族，自認吃得健康、生活作息規律，但身體早已默默發出「代謝力警訊」；根據佳格食品集團與台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系共同進行的「代謝認知與飲食行為調查」顯示，22至65歲的受訪上班族中，超過四成天天外食，還有三大代謝NG行為，包括「自認吃得健康、實際高油高糖」、「忽略腰圍與體脂變化」及「不清楚六大食物分類」，顯示代謝問題已不再是中老年專屬的健康課題。

為了幫助民眾重拾健康生活節奏，佳格食品集團今（6）日舉辦「全民好代謝運動」起跑記者會，正式宣布成立「佳格健康營養研究所」（Health & Nutrition Research Center，以下簡稱HNRC）。研究所將攜手台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系、台灣基層糖尿病學會、WaCare吉樂健康與H2U永悅健康等夥伴，共同推動三大行動計畫，打造歡迎全民一同參與的健康行動生態圈，協助一般人落實「知行合一」的健康理念，成為國人「全家的營養健康夥伴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

解決代謝危機從營養教育出發 打造全民健康力行文化

代謝異常不只出現在中年族群。根據台灣基層糖尿病學會調查，40至60歲民眾中約有89萬人屬於「代謝警訊」高風險族群。佳格健康營養研究所指出，許多人雖知道要「少油少糖」，卻缺乏具體可行的飲食與行動方案。

佳格食品集團永續長陳文琪表示，佳格長年致力於兒少與熟齡的營養教育，這次希望延伸至中壯年族群。「我們希望能夠透過健康營養教育課，讓代謝變成全民的語言，讓每一餐都能成為身體的力量來源。」

▲佳格食品集團永續長陳文琪表示，佳格致力於成為「全家的營養健康夥伴」，今(6) 宣布成立佳格健康營養研究所，期盼透過營養教育幫助民眾找回維持健康的核心力量。

陳文琪指出，佳格健康營養研究所（HNRC）希望透過產官學的合作，讓營養教育不只停留在概念上，而能真正轉化為全民行動。她說：「這次我們希望能夠透過佳格營養研究所的平台，和產官學的夥伴一起推動代謝營養教育，讓民眾更理解健康飲食與生活習慣之間的關係。」

讓代謝教育更貼近生活 改變從每一餐的選擇開始

記者會上，長庚科技大學保健營養系許青雲教授營養師根據「代謝認知與飲食行為調查」，說明許多民眾有三大代謝NG行為，行為一：自認吃得健康，實際外食卻多為高鹽、高油、高糖食物；代謝NG行為二：自認健康，卻忽略身體發出的代謝力警訊，像是超過七成22-39歲的民眾認為肥胖、高血糖、高血壓、高膽固醇和高三酸甘油脂等，不會對健康造成威脅；代謝NG行為三：不清楚每日飲食指南之六大類食物，例如玉米、南瓜屬於全榖雜糧類，卻有高達六成民眾誤以為兩者是蔬菜類。

▲長庚科技大學保健營養系許青雲教授營養師針對一千名22-65歲辦公商圈民眾進行「代謝認知與飲食行為調查」，歸納上班族常見的三大代謝NG行為。

台灣營養基金會董事吳映蓉認為，民眾對食物分類的認知仍然不足，皆顯示代謝友善的飲食觀念還需要加強教育推廣。她與許青雲教授營養師在現場也分享了「四大飲食原則：好醣、好油、高纖、優質蛋白質」，幫助民眾建立飲食知識：

好醣的部分，吳映蓉建議食用全穀雜糧類，像糙米、玉米、燕麥、地瓜等，「因為這些含有膳食纖維、植化素和維生素，有助於提升代謝率。」好油的話，她表示可選擇含有單元不飽和脂肪酸的油品，如橄欖油、芥花油或高油酸葵花油來烹調，「能降低壞膽固醇與三酸甘油酯。」高纖部分吳映蓉強調，膳食纖維對代謝很重要，能促進腸道蠕動，維持良好的腸道菌相，「像蔬菜、水果、全穀、菇類和藻類都是很好的來源。」優質蛋白質能幫助維持肌肉、修復組織與提升免疫力。「豆類、魚類、蛋與乳製品都是很好的選擇。」

▲台灣營養基金會董事吳映蓉博士營養師提醒民眾可掌握好醣、好油、高纖、優質蛋白質4大飲準則，有助於維持正常代謝機能。

吳映蓉笑說希望透過代謝力營養教育讓民眾明白，代謝飲食不應該是艱深的醫學名詞，而是每個人每天都能做到的生活選擇。

從臨床觀察到社會倡議 代謝問題不能再忽視

「許多人直到檢查出血糖或血脂異常，才意識到代謝出問題，但其實代謝力下降往往早有徵兆。」但一般民眾要怎麼知道自己的代謝狀況？如果出現問題又能找到什麼單位來協助調整呢？台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟醫師指出，代謝問題的隱性風險往往被忽略，所幸目前全台灣有3100家的院所已經加入政府規劃的健康管理計畫，「這些院所都受過合格教育訓練，能協助民眾在飲食、運動與監測上建立健康行為。」

▲台灣基層糖尿病學會陳宏麟理事長提醒，代謝問題已成為台灣全齡人口共同面臨的健康危機，不僅兒童族群需留意新陳代謝健康，40-60歲民眾中更有約89萬人屬於「代謝警訊」高風險族群。

陳宏麟強調醫療端能提供專業，但飲食教育與生活實踐才是防線的起點。因此他十分肯定佳格以「一餐啟動代謝力」作為倡議主軸，認為這不僅具教育意義，更能結合醫界與產業，創造可持續的健康行動模式。陳宏麟也提到，衛福部目前正研議推動「健康幣」制度，鼓勵民眾透過健康檢查、運動、營養課程等方式累積點數，未來可兌換健康商品或課程，「讓維持健康不再只是責任，而是全民都能樂在其中的生活選擇。」

三大行動啟動「全民好代謝」 用一餐、一課改變健康未來

記者會上佳格健康營養研究所同時宣布將開始執行三大行動計畫。

行動一：推廣代謝力營養教育，培養全民健康意識

透過LINE官方帳號與線上課程，推出「健康營養教育課」，幫助民眾輕鬆學習代謝營養知識，建立均衡飲食觀念。

行動二：打造代謝友善餐飲，吃出健康力

與米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」合作推出「好代謝經典餐」，以好醣、好油、高纖、優質蛋白質四大原則設計餐點，並提供「居家好代謝食譜」供民眾下載，讓外食與自煮都能兼顧美味與健康。

▲佳格食品集團與知名米其林綠星蔬食餐廳小小樹食推出「居家好代謝食譜」，透過好醣、好油、高纖及優質蛋白質等食材，提供民眾健康、美味兼具的餐桌體驗。

行動三：串聯照護網絡，推動職場與社區代謝行動

與WaCare吉樂健康、H2U永悅健康及台灣基層糖尿病學會合作，運用數據平台整合營養課程、健康篩檢與行動追蹤，建立完整的代謝力支持系統。

▲WaCare吉樂健康創辦人潘人豪教授表示，根據觀察民眾要自行改變飲食及運動習慣的難度較高，因此建議可以針對不同人打造合適的個人化健康計劃。

佳格以行動落實永續健康願景 成為全民營養健康夥伴

佳格食品集團永續長陳文琪表示，「佳格健康營養研究所」成立的理念就是希望透過產官學醫社的跨界合作，讓健康不再只是專業名詞，而是全民都能落實的生活方式。佳格扮演的角色則是成為每個家庭的營養健康夥伴，陪伴民眾從一餐、一課開始，實踐知行合一的健康生活，為台灣打造全人全齡共好的新健康時代。