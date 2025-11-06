辣模整形手術後「雙眼被矇住」　病房內遭男員工掀被意圖性侵

▲女模講述手術後遭襲擊經過。（圖／翻攝自Instagram／carlahoweofficial）

記者李振慧／綜合報導

英國35歲辣模豪伊(Carla Howe)爆料，她去土耳其進行整形手術，手術後雙眼被繃帶蒙住的她單獨在病房內休息時，突然感覺有人偷偷靠近床邊，掀開被子意圖性侵。

英國《太陽報》報導，曾是花花公子兔女郎和拳賽舉牌女郎的辣模豪伊，如今也是一名網紅，在網路上擁有90萬粉絲，10月29日她前往土耳其伊斯坦堡進行狐狸眼拉提手術，手術後躺在病床上休息時竟然遭人侵犯。

豪伊表示，當時她躺在病床上，眼睛上敷著冰袋，突然聽到病床右側傳出聲音，她以為是護士來查看情況，然而原本蓋在胸部上的被子突然被掀開，讓她立刻出聲制止。

豪伊表示，幸好闖入者很快就逃出病房，她立即按下紅色通報鈕並且打電話報警，警方查看監視器發現，闖入她病房的人是一名在醫院工作的男員工，後來已將人逮捕到案。

恐怖事件讓豪伊表示，「如果我當時沒有感覺到有人掀開我被子，如果我沒有醒來，天知道會發生什麼事」，她已經聯繫英國大使館和外交部，將對男工作人員提起訴訟。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​