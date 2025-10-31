　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

▲北京機場內的免稅店。（圖／CFP）

▲北京機場內的免稅店。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸機場免稅店在「國貨」方面，往往只有菸酒類等產品，各地名產主要擺在非免稅區販售。對此，大陸財政部、商務部等五部門昨（30）日聯合提出新政，將自11月1日起完善免稅店政策，明確將國產品牌正式納入免稅銷售體系，並新增手機、無人機、運動用品等多項品類。

▲▼大陸、大疆、無人機、網路安全漏洞。（圖／翻攝大疆微博）

▲大疆無人機。（圖／翻攝大疆微博）

《央視新聞》報導，30日，財政部、商務部等五部門發佈《通知》，從2025年11月1日起完善免稅店政策，核心目標就一個：提振消費，讓國內外消費者買得值，也讓國貨走出去更有底氣。

據悉，大陸過去免稅店多以外國品牌為主，未來將開放更多中國自有品牌入駐，包括老字號非遺產品、文化創意商品，以及雲南咖啡、寧夏紅酒等地方特色商品，皆可進入口岸出境與市內免稅店銷售。

同時，新政策也將多類熱銷商品納入免稅範圍，涵蓋智慧手機、微型無人機、運動裝備、保健食品、非處方藥，甚至連寵物食品都包含在內，反映出官方推動免稅消費「貼近日常、面向多元」的方向。

▲▼ 蘋果、華為新機三折疊機 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸免稅店日後將可買到3C產品。（圖／記者任以芳攝）

文件明確要求，未來口岸出境免稅店內國貨經營面積比例不得低於四分之一，藉此提升國產品牌曝光度與競爭力。隨著外國旅客赴陸人數增加，政策也鼓勵將「中國風」伴手禮打造成旅遊新亮點。

值得注意的是，該政策還新增「網上預訂、線下提貨」服務，未來旅客可於出境前通過免稅店官方網站預訂商品，回國入境時再到機場免稅店取貨，節省時間並提升購物便利性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光
粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

中美元首會晤　信強：川習後續對話可能更頻繁

影／感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

「習川會」先穩經貿後談台灣　涉台學者：等川普明年訪華深度探討

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：目前尚無此跡象

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

中美元首會晤　信強：川習後續對話可能更頻繁

影／感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

「習川會」先穩經貿後談台灣　涉台學者：等川普明年訪華深度探討

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：目前尚無此跡象

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

平日通勤人潮擠爆　北捷板南線加密班次提早至7點30分實施

中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

國道12處霧區設閃光黃燈　明天起事故自動示警

媲美異塵餘生！《天外世界2》解禁開84分　外媒盛讚：RPG巔峰

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

【熊就在眼前！】山路開車撞見熊「還對到眼」 她曝路段：有去的人要小心

大陸熱門新聞

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

王子形象大崩塌！陸粉心碎

影／感謝侯導那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

「習川會」先穩經貿共識後談台灣

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：尚無此跡象

孫立人擬遷葬安徽　陸委會：沒有特定立場

陸配經營解放軍社團　台灣身分被註銷

故宮天字1號文物竟是一張普通「板凳」

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

更多熱門

相關新聞

2025胡潤百富榜公佈 鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

2025胡潤百富榜公佈 鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

胡潤研究院今（28）日公佈《2025胡潤百富榜》，農夫山泉創辦人鍾睒睒以5300億元身家（人民幣，下同）登頂，第四次成為中國首富並刷新歷年紀錄。字節跳動創辦人張一鳴與騰訊創辦人馬化騰分居二、三位；小米創辦人雷軍與吉利控股董事長李書福則首度擠入前十，象徵大陸新經濟與製造業力量持續崛起。

凱迪拉克旗艦房車CT6大陸推新年式

凱迪拉克旗艦房車CT6大陸推新年式

陸民眾被指「頭皮有蟲」 進出一次理髮店遭強迫推銷花6萬人民幣

陸民眾被指「頭皮有蟲」 進出一次理髮店遭強迫推銷花6萬人民幣

陸央媒接力齊發聲 「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

陸央媒接力齊發聲 「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

關鍵字：

大陸免稅店消費國產品牌

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面