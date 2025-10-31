陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

▲北京機場內的免稅店。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸機場免稅店在「國貨」方面，往往只有菸酒類等產品，各地名產主要擺在非免稅區販售。對此，大陸財政部、商務部等五部門昨（30）日聯合提出新政，將自11月1日起完善免稅店政策，明確將國產品牌正式納入免稅銷售體系，並新增手機、無人機、運動用品等多項品類。

▲大疆無人機。（圖／翻攝大疆微博）

《央視新聞》報導，30日，財政部、商務部等五部門發佈《通知》，從2025年11月1日起完善免稅店政策，核心目標就一個：提振消費，讓國內外消費者買得值，也讓國貨走出去更有底氣。

據悉，大陸過去免稅店多以外國品牌為主，未來將開放更多中國自有品牌入駐，包括老字號非遺產品、文化創意商品，以及雲南咖啡、寧夏紅酒等地方特色商品，皆可進入口岸出境與市內免稅店銷售。

同時，新政策也將多類熱銷商品納入免稅範圍，涵蓋智慧手機、微型無人機、運動裝備、保健食品、非處方藥，甚至連寵物食品都包含在內，反映出官方推動免稅消費「貼近日常、面向多元」的方向。

▲大陸免稅店日後將可買到3C產品。（圖／記者任以芳攝）

文件明確要求，未來口岸出境免稅店內國貨經營面積比例不得低於四分之一，藉此提升國產品牌曝光度與競爭力。隨著外國旅客赴陸人數增加，政策也鼓勵將「中國風」伴手禮打造成旅遊新亮點。

值得注意的是，該政策還新增「網上預訂、線下提貨」服務，未來旅客可於出境前通過免稅店官方網站預訂商品，回國入境時再到機場免稅店取貨，節省時間並提升購物便利性。