【廣編】遠百週年慶有感回饋　優惠盛典超嗨

▲遠百週年慶，百貨服飾加碼更好買！
圖、文／遠東百貨提供
2025年百貨週年慶熱戰一波接一波！遠東百貨繼台中大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百桃園、遠百花蓮陸續展開週年慶後，遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日接棒炒熱戰局，回饋升級超有感，打造最強優惠盛典，期待迎接消費者進場開心採購！
週年慶檔期
►遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百即日起~11月04日
►遠百桃園、遠百花蓮即日起～1月11日
►遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日～11月18日
►遠百竹北11月13日～11月30日
►遠百板橋中山11月13日～12月02日
遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。
信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含APPLE)單筆1萬元分6期送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，點數越多換越多。
