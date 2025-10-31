【廣編】遠百週年慶有感回饋　優惠盛典超嗨

年底旅遊旺季將至，高鐵站接駁需求持續升溫。Uber今(30)日宣布攜手台灣高鐵，推出「TGo 點數回饋活動」，即日起使用Uber App前往或離開指定高鐵站，即可獲得單趟100點TGo點數回饋，Uber會員可享200點回饋，還可抽最高800點點數，折抵價值1600元的高鐵車票。