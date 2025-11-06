　
「依法休假」敗訴　台鐵產工絕食100小時抗議：不會再跪回去

▲▼不滿2017年春節依法休假敗訴，台鐵產工台鐵產業工會今啟動「絕食100小時」行動抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿2017年春節依法休假敗訴，台鐵產業工會啟動「絕食100小時」抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵產業工會2017年春節發起「依法休假」抗議，337名員工被台鐵懲處，北高法院判工會勝訴，未料台鐵上訴後，最高法院改判工會敗訴。工會今上午啟動「絕食100小時」行動控訴「判決無理」，已團結的工人不會再跪回去，將提再審。聲援的台灣工人鬥陣總工會也揚言該案沒好好解決，將串聯各工會激烈抗爭。

2017年台鐵產工為向台鐵爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假」抗爭，向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費等改善，但337名休假的員工後續遭到台鐵依曠職懲處。

工會也展開長達將近10年的行政救濟之路，台北高等行政法院一審判工會勝訴，更一審判工會部分勝訴，事後台鐵、勞動部提出上訴後翻盤，最高法院改判工會和337名員工敗訴。工會今上午10時啟動絕食100小時行動至11月10日抗議。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵的班表和待遇改革，都是工會大大小小的抗爭和2017年依法休假行動，以及員工冒著被懲處打壓的風險爭取來的，且政府從頭到尾都是被動調整員工待遇。

▲▼不滿2017年春節依法休假敗訴，台鐵產工台鐵產業工會今啟動「絕食100小時」行動抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會今啟動「絕食100小時」行動抗議。（圖／記者李姿慧攝）

朱智宇表示，工會展開10年的依法休假訴訟敗訴，國家最高行政法院做出此判決，帶頭打壓追求改革的勞工，今天起將以絕食行動抗議最高行政法院離譜且無理的判決，「這場判決不僅是對依法休假懲處合不合法的界定，更影響未來全台工會和一千萬勞工國定假日休假權利，這場司法救濟還沒有結束，已經團結的工人不會因為國家的判決再跪回去，產業工會將會捍衛勞工休假權益並堅持到最後。」

台鐵產業工會理事長曹嘉君則表示，2017年春節依法休假是因為員工不想忍受血汗班表的怒吼，透過工會行動，達成部分成果，也拿回完整休假時間和勞動尊嚴，雇主不能對勞工召之即來、揮之則去，勞資關係中勞工是孱弱容易被資方打壓的一方，應該用法律平衡，但最高行政法院卻用法律打壓勞工。

▲▼台鐵產業工會啟動絕食抗議行動。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會在台北車站啟動絕食抗議行動。（圖／記者李姿慧攝）

曹嘉君指出，前兩次台北高等行政法院判決都認同不能用慣例和工作契約排擠勞工權益，但最高法院卻認為勞工違反程序，法律審查擴大檢視，讓工作慣例位階高過法律，違反國定假日雇主要取得勞工同意才能出勤規定，台鐵員工長期被資方打壓，犧牲健康和家庭完成國家運輸，這些沉默不是同意，而是對資方的恐懼，工會將會代表336名(1名已逝世)被打壓員工展開絕食抗議，對台鐵和國家宣告，台鐵工人不會被打垮，也不會成為待宰的畜牲，將持續推動台鐵改革。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲則呼籲政府不要打壓，勞工辛苦抗爭，好不容易取得不當勞動行為裁決，資方就會動用龐大力量上訴，勞工小小的勝利、資方可以輕易上訴，最高行政法院應該針對法條是否有瑕疵發回更審，卻自行推翻前面辛辛苦苦調查的勞裁和高等法院判定，要輕易判斷也請做出嚴謹事實調查和論述，但最高法院卻沒有，自行判決推翻前面勞工用盡一切的努力，保障勞工的護身符輕易被撕毀，逼得勞工站上街頭，甚至絕食抗議。

▲▼不滿2017年春節依法休假敗訴，台鐵產工台鐵產業工會今啟動「絕食100小時」行動抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會今啟動「絕食100小時」行動抗議。（圖／記者李姿慧攝）

曲佳雲指出，台鐵員工每逢假日就不能休假，配套措施和保障在哪裡，最高行政法院自行推翻判決有沒有黑箱作業、有沒有跟交通部勾結，最基層輪班的勞工就要吃下一切不合理的對待和霸凌，簡直就是政府霸凌輪班勞工，只要這件事沒有落幕、沒有好好解決，將串聯各工會更激烈抗爭。

台鐵公司則表示，台鐵公司全時肩負全台鐵道運輸重責，以安全穩定為首要原則，相關出勤制度均依勞動基準法相關規定辦理，並尊重司法判決結果。對於每一位同仁的各項意見與訴求，公司始終秉持開放態度，持續透過多元管道進行溝通與傾聽，促進勞資和諧，維護員工權益與安全運輸服務。

台鐵春節依法休假台鐵產業工會絕食抗議

