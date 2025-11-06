　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵便當首度進軍旅展　5經典款百元起開賣

▲▼配合柴聯自強號退役，台鐵推出「騰雲座艙限定台鐵便當」。（圖／台鐵）

▲台鐵便當將首度進駐國際旅展。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

2025台北國際旅展（ITF）11月7日至10日登場，台鐵公司今年以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」主題參展，主打「甜點列車・海風號」及「旬味列車・山嵐號」觀光列車，且台鐵便當也將首度進駐旅展攤位，推出排骨、屏東石斑魚、宜蘭櫻桃鴨等5款百元起的經典便當。

台灣鐵路公司今年二度參加ITF台北國際旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」為主題，展現鐵道旅遊新魅力，主打觀光列車、美食便當與限量文創商品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，展區以觀光列車「甜點列車・海風號」及「旬味列車・山嵐號」為推廣主軸，呈現結合美食、文化與景緻的乘車體驗。現場設有「鐵道打卡牆」，邀請旅客拍照留念、分享旅遊故事，完成打卡者可獲得限量小禮。

▲▼台鐵便當和文創商品將進駐旅展開賣。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵便當和文創商品將進駐旅展開賣。（圖／台鐵公司提供）

此外，台鐵便當也將首度進駐旅展，推出5款售價百元起的經典與創新口味，包括排骨便當、蔥油鹽水雞、宜蘭櫻桃鴨、屏東石斑魚排等，以台灣在地食材烹製，展現台鐵便當兼具懷舊與創新的特色。

旅展期間，台鐵也推出限量「永康－保安」硬體票卡組，僅在現場販售。多款鐵道文創商品同步登場，包括「台北站點創意杯」、「藍皮列車馬克杯」、「列車造型陶瓷便當盒」等，現場最低71折起，消費滿千再享9折優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內湖影城旁驚見「撐傘排隊人潮」　以為是搶票！家長秒懂曝真相

快訊／非洲豬瘟「防疫不力」　中市府開鍘：2局長+1處長被拔官

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他秒填完怪怪的！全場秒懂

台鐵便當首度進軍旅展　5經典款百元起開賣

「翠玉白菜」安危受威脅　捷克博物館館長將「親自護送回台」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

「依法休假」敗訴　台鐵產工絕食100小時抗議：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

內湖影城旁驚見「撐傘排隊人潮」　以為是搶票！家長秒懂曝真相

快訊／非洲豬瘟「防疫不力」　中市府開鍘：2局長+1處長被拔官

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他秒填完怪怪的！全場秒懂

台鐵便當首度進軍旅展　5經典款百元起開賣

「翠玉白菜」安危受威脅　捷克博物館館長將「親自護送回台」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

「依法休假」敗訴　台鐵產工絕食100小時抗議：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

韓職救援王高祐錫下季續留美國　韓媒：明年不會回國

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

補充保費改制挨批　石崇良試算講解：領50萬獎金只收2千

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

更多熱門

相關新聞

「依法休假」敗訴　台鐵產工絕食100小時抗議：不會再跪回去

「依法休假」敗訴　台鐵產工絕食100小時抗議：不會再跪回去

台鐵產業工會2017年春節發起「依法休假」抗議，337名員工被台鐵懲處，北高法院判工會勝訴，未料台鐵上訴後，最高法院改判工會敗訴。工會今上午啟動「絕食100小時」行動控訴「判決無理」，已團結的工人不會再跪回去，將提再審。聲援的台灣工人鬥陣總工會也揚言該案沒好好解決，將串聯各工會激烈抗爭。

台鐵新自強號撞土石流出軌　運安會：沒告知員工監視器無AI告警

台鐵新自強號撞土石流出軌　運安會：沒告知員工監視器無AI告警

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

台鐵施工「誤觸電車線」爆火花驚悚畫面曝　外包工人灼傷送醫

台鐵施工「誤觸電車線」爆火花驚悚畫面曝　外包工人灼傷送醫

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

關鍵字：

台鐵旅展美食便當觀光列車海風號山嵐號

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

韓手遊來台40天停更

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面