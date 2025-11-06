台鐵便當首度進軍旅展　5經典款百元起開賣

▲台鐵便當將首度進駐國際旅展。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

2025台北國際旅展（ITF）11月7日至10日登場，台鐵公司今年以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」主題參展，主打「甜點列車・海風號」及「旬味列車・山嵐號」觀光列車，且台鐵便當也將首度進駐旅展攤位，推出排骨、屏東石斑魚、宜蘭櫻桃鴨等5款百元起的經典便當。

台灣鐵路公司今年二度參加ITF台北國際旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」為主題，展現鐵道旅遊新魅力，主打觀光列車、美食便當與限量文創商品。

台鐵表示，展區以觀光列車「甜點列車・海風號」及「旬味列車・山嵐號」為推廣主軸，呈現結合美食、文化與景緻的乘車體驗。現場設有「鐵道打卡牆」，邀請旅客拍照留念、分享旅遊故事，完成打卡者可獲得限量小禮。

▲台鐵便當和文創商品將進駐旅展開賣。（圖／台鐵公司提供）

此外，台鐵便當也將首度進駐旅展，推出5款售價百元起的經典與創新口味，包括排骨便當、蔥油鹽水雞、宜蘭櫻桃鴨、屏東石斑魚排等，以台灣在地食材烹製，展現台鐵便當兼具懷舊與創新的特色。

旅展期間，台鐵也推出限量「永康－保安」硬體票卡組，僅在現場販售。多款鐵道文創商品同步登場，包括「台北站點創意杯」、「藍皮列車馬克杯」、「列車造型陶瓷便當盒」等，現場最低71折起，消費滿千再享9折優惠。