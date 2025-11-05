菲律賓90死！海鷗颱風強襲慘況曝　專家：今年還會有3至5個風暴

▲菲律賓民宅被毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓遭海鷗颱風（Kalmaegi）重創，死亡人數已飆升至逾90人，強勁洪水肆虐城鎮，汽車、卡車、大型貨櫃都被沖走，且在水退去之後，可見多輛汽車交疊成堆，民宅被毀，災情慘重。有災民透露，家中一度水淹及胸，房子至今仍都是泥。

法新社、拉普勒新聞網等報導，宿霧市在颱風登陸前24小時內降雨量達183毫米，遠超過月平均131毫米的標準。53歲民眾維加拉（Reynaldo Vergara）指出，河川氾濫，水患非常嚴重，店裡所有東西都被沖走，且在凌晨4、5點的時候，水流大到根本沒辦法出去，從來沒有發生過這樣的事。

▲汽車被洪水沖走，在水退去之後，交疊成堆。（圖／達志影像／美聯社）

災情最嚴重的宿霧省總計76人死亡，省政府發言人拉莫斯（Rhon Ramos）表示，光是利洛安鎮（Liloan）就尋獲35具遺體。民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（Rafaelito Alejandro）則證實，其他各省另有17人死亡。加總下來，菲律賓這場風災的死亡人數已突破90人。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）提到，原本以為風是危險因素，沒想到真正威脅到大眾的關鍵是洪水，洪水帶來的破壞是毀滅性的。南萊特省希努南甘居民艾斯提洛雷（Arnie Estillore）說，在4日凌晨1時左右，水淹到胸部的位置，直到凌晨4時水位才開始下降，且當地至今仍未恢復供水供電，房子仍都是泥。

▲海鷗颱風已是今年第20個颱風。（圖／達志影像／美聯社）

阿勒漢德羅說明，受到洪災襲擊的是主要城市，是高度城市化的地區，隨著洪水退去，如今面臨的挑戰就是清除阻礙道路的大量瓦礫殘骸。

菲律賓每年平均遭受20個風暴與颱風侵襲，海鷗颱風已是今年第20個颱風。氣象專家瓦里拉（Charmagne Varilla）預測，到12月底之前，還可能至少會有3至5個風暴來襲。