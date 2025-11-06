聽歌了解原民野菜文化！《十菜一湯》專輯發布　6大族群長者獻唱

▲▼《十菜一湯》專輯發布會由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府5日於福容飯店二樓福容宴會廳隆重舉辦《十菜一湯》專輯發布會由縣長徐榛蔚親自主持。吉安鄉長游淑貞、縣議員李正文、徐子芳、韓林梅、林玉芬等多位貴賓及地方代表應邀共襄盛舉。此次發布會巧妙結合音樂、影像與科技，深度呈現原住民族豐富的野菜文化與生活智慧，為文化的傳承與永續生活注入嶄新動能。

本次專輯由花蓮縣原住民行政處與小宇宙多媒體企業攜手合作，並邀請部落長者及阿勒飛斯文化藝術團共同策劃製作。專輯深度探討原住民族對自然的敬畏及共生哲學，透過音樂講述野菜在部落生活中的重要角色。

專輯共收錄8首歌曲，匯集阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、賽德克族、撒奇萊雅族等六大族群的文化精髓，由各族語歌者與長者親自獻唱，全面展現各族群的語言特色與文化風貌。這張專輯不僅是音樂作品，更是一份珍貴的文化紀錄，保存了族群的口述歷史及傳統野菜知識。

徐榛蔚於致詞時強調，花蓮的文化正是多元族群融合的最佳寫照，象徵著豐盛與團結，並重申文化傳承與守護的重要性。《十菜一湯》音樂專輯不僅代表著家鄉的情感與文化價值，更是對原住民族歷史智慧的珍貴紀錄。徐榛蔚現場呼籲民眾尊重智慧財產權，以實際行動支持購買正版CD，讓這份透過音樂傳承的文化得以世代相傳，為文化的永續發展注入堅實力量。

▲專輯共收錄8首歌曲，匯集6大原住民族文化精髓由各族語歌者與長者親自獻唱。

發布會現場安排了多項精彩亮點：「十種野菜入鍋」的啟動儀式，象徵著文化與自然恩賜的深刻連結；長者與族人現場演唱族語歌謠，展現世代智慧的傳承；此外，原創紀錄片首映更透過VR虛擬實境技術，帶領參與者身歷其境，深入部落生活，親身體驗獨特的野菜文化。

▲徐榛蔚現場呼籲民眾尊重智慧財產權，以實際行動支持購買正版CD。

活動最後在充滿原住民風味的Buffet及媒體聯訪中圓滿結束，充分展示了多元飲食文化的豐富樣貌與土地故事。

徐榛蔚誠摯邀請媒體及社會各界共襄盛舉，一同見證《十菜一湯》這部承載文化與智慧的音樂力作，期許原住民族的聲音與故事能在當代社會綻放光芒，成為推動文化永續與世代傳承的重要力量。

