86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

▲屏東警分局員警協助余姓老翁返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

86歲余姓老翁騎腳踏車外出，在屏東縣長治鄉與屏東市瑞光路口自摔，熱心民眾發現報警，屏東警分局員警到場處理，帶回派出所休息，根據身上攜帶藥品及警政系統查出身分，連絡家屬帶返家，家屬對熱心民眾及警方協助，非常感激。

屏東警分局長治分駐所警員宋柏毅日前接獲報案，屏東縣長治鄉香楊路與瑞光路一段路口，有一名疑似迷失的長者需要協助，警方迅速趕抵現場。



到場發現一名高齡長者坐在路旁椅子上，身旁有一輛腳踏車及熱心報案的民眾。民眾向警方表示，該名長者疑似騎乘腳踏車時自摔，但因言語表達不清，無法清楚說明身分及住處，擔心其身體狀況與人身安全，遂報警請求協助。

宋員先將他帶返所內休息，並耐心與其溝通，並根據他隨身物品中發現藥袋，透過警政系統查出身分，連絡家屬聯迅速趕抵派出所，將他帶返家；家屬對警方與熱心民眾的即時協助表達感謝之意，順利將長者安全帶返家。

分局長林明波提醒，年長者外出時如有失智或其他相類似之情況時，建議配戴能夠顯示身分或聯絡方式的配件或物品，以便不慎迷航時第一時間聯繫家屬，確保長者安全。若民眾有發現可疑的人事物時，也可立即撥打報案專線，共同守護社區安全。