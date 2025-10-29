長者防火這樣做！　南消新營消防隊進日照中心宣導銀髮安全觀念

▲新營消防隊前往馨盈日照中心宣導長者防火觀念，長輩們熱情參與互動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長者與身心障礙者的防火意識，台南市消防局第一救災救護大隊新營消防隊，29日前往轄內「馨盈日照中心」舉辦防火宣導活動，以活潑互動方式講解「長者防火」、「身心障礙者防災應變」及「吸菸安全」等主題，讓長輩們在歡笑中學習如何防範火災，守護自身安全。

宣導人員以生動口語分享長者居家常見火災原因，包括煮食忘記關火、電器老舊短路、延長線過載及吸菸不慎等，並提醒高齡者因行動緩慢、反應較慢，火災時逃生難度高，因此平時預防最關鍵。現場展示「住宅用火災警報器」實品與安裝方式，說明臥室、客廳等活動頻繁區域都應裝設。許多長輩親手體驗後笑說「裝一顆就多一份保障」，反應熱烈。

新營消防隊指出，面對不同身心障礙狀況，應採取相應的防災策略。例如行動不便者應事先規劃逃生路線、保持出口暢通；聽障者可使用閃光或震動提示的警報器；照顧者則應熟悉滅火器操作與通報流程，確保火災發生時能冷靜應對。此外，宣導員也針對部分仍有吸菸習慣的長者提醒：「切勿躺在床上或沙發上抽菸，煙蒂必須以水浸熄或踩熄後再丟棄」，以免引發意外。

消防局長李明峯表示，台灣邁入高齡社會，消防工作不僅是撲滅火災，更要從教育與宣導開始。若能讓長者與身障族群在日常生活中建立防火意識、改善居家環境並裝設警報器，就能大幅降低火災發生與人員傷亡風險。未來消防局將持續深入社區、長照機構及日照中心，推動「防火生活化」，讓安全觀念紮根每個家庭。