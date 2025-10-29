　
    • 　
>
地方 地方焦點

長者防火這樣做！　南消新營消防隊進日照中心宣導銀髮安全觀念

▲新營消防隊前往馨盈日照中心宣導長者防火觀念，長輩們熱情參與互動。（記者林東良翻攝，下同）

▲新營消防隊前往馨盈日照中心宣導長者防火觀念，長輩們熱情參與互動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長者與身心障礙者的防火意識，台南市消防局第一救災救護大隊新營消防隊，29日前往轄內「馨盈日照中心」舉辦防火宣導活動，以活潑互動方式講解「長者防火」、「身心障礙者防災應變」及「吸菸安全」等主題，讓長輩們在歡笑中學習如何防範火災，守護自身安全。

宣導人員以生動口語分享長者居家常見火災原因，包括煮食忘記關火、電器老舊短路、延長線過載及吸菸不慎等，並提醒高齡者因行動緩慢、反應較慢，火災時逃生難度高，因此平時預防最關鍵。現場展示「住宅用火災警報器」實品與安裝方式，說明臥室、客廳等活動頻繁區域都應裝設。許多長輩親手體驗後笑說「裝一顆就多一份保障」，反應熱烈。

▲新營消防隊前往馨盈日照中心宣導長者防火觀念，長輩們熱情參與互動。（記者林東良翻攝，下同）

新營消防隊指出，面對不同身心障礙狀況，應採取相應的防災策略。例如行動不便者應事先規劃逃生路線、保持出口暢通；聽障者可使用閃光或震動提示的警報器；照顧者則應熟悉滅火器操作與通報流程，確保火災發生時能冷靜應對。此外，宣導員也針對部分仍有吸菸習慣的長者提醒：「切勿躺在床上或沙發上抽菸，煙蒂必須以水浸熄或踩熄後再丟棄」，以免引發意外。

▲新營消防隊前往馨盈日照中心宣導長者防火觀念，長輩們熱情參與互動。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台灣邁入高齡社會，消防工作不僅是撲滅火災，更要從教育與宣導開始。若能讓長者與身障族群在日常生活中建立防火意識、改善居家環境並裝設警報器，就能大幅降低火災發生與人員傷亡風險。未來消防局將持續深入社區、長照機構及日照中心，推動「防火生活化」，讓安全觀念紮根每個家庭。

強化高風險水域救援！南消實兵演練展現專業應變力

強化高風險水域救援！南消實兵演練展現專業應變力

台南市消防局第二救災救護大隊，28日上午於嘉南大圳北幹線珊瑚路段3號橋舉辦「強化高風險水域救援演練」，此次演練跨機關聯合辦理，邀集農田水利署嘉南管理處烏山頭分處共同參與，透過實兵實作方式，強化消防人員在高風險水域事故中的應變救援能力及橫向通報協調機制，全面提升救災安全與效率。

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

南消結合保育季宣導居家防火意識

南消結合保育季宣導居家防火意識

化身救火小英雄！台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

化身救火小英雄！台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

關鍵字：

長者防火南消新營消防日照中心

讀者迴響

