快訊／樹林鐵皮工廠起火濃煙狂竄　國小師生急撤離

▲工廠燃燒濃煙密布，消防人員搶救中。（圖／陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市樹林區柑園街一段今（6）日上午發生火警，位於柑園街一段347號的一層樓鐵皮工廠竄出大量濃煙與火舌，消防局獲報後立即出動40車、93人前往搶救，現場347號工廠及緊鄰的349號倉庫全面燃燒，所幸無人員受困，火勢目前已控制，無延燒之虞，鄰近國小師生也已全數安全疏散。

由於濃煙密布，周邊空氣品質惡化，消防單位呼籲樹林及周邊地區民眾緊閉門窗，外出時務必配戴口罩以防吸入濃煙。