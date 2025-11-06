世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

▲比特幣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）主席布倫德（Borge Brende）5日警告，全球金融市場中可能正醞釀三大泡沫，分別是加密貨幣、人工智慧（AI）以及債務。他指出，全球必須謹慎防範這些潛在風險，此時正值科技股在近期大幅回檔，市場投資情緒出現轉折之際。

路透社報導，多家券商與分析師指出，近期股市回落確實值得注意，但尚不足以引發恐慌，因為此前市場屢創新高，部分產業的估值甚至已有過熱跡象。布倫德在造訪巴西金融重鎮聖保羅時接受採訪表示，「未來我們有可能看到三種泡沫產生：第一是加密貨幣泡沫，第二是AI泡沫，第三則是債務泡沫。」他強調，目前各國政府的債務水準「自1945年以來從未如此之高」，而這一現象若未妥善控制，將對全球經濟造成長期壓力。

布倫德指出，過去幾個月來，儘管全球經濟面臨高利率、頑強通膨與國際貿易緊張等挑戰，股市仍持續攀升，部分動能來自外界對AI技術可望重塑經濟結構與企業效率的期待。他認為，AI的確有潛力帶來顯著的生產力提升，但同時也可能衝擊白領就業市場，「這是我們不能忽視的結構性風險」。

布倫德舉例，像亞馬遜與雀巢等跨國企業近期進行裁員，就是AI自動化浪潮對後勤與辦公職缺造成的直接衝擊。布倫德說，「最壞情況下，我們可能會看到那些擁有大量白領與行政職務的大城市，逐漸被AI取代而陷入經濟萎縮，出現類似美國鐵鏽帶（Rust Belt）的現象。」

不過布倫德也補充，從歷史經驗來看，科技革命雖會帶來結構性陣痛，但最終仍能推升整體生產力與經濟繁榮，「科技變革是唯一能與時俱進促進繁榮的方式，生產力提升後，薪資水準才能隨之上升，社會也會因此變得更加富裕。」他表示，全球政策制定者與企業領袖應謹慎平衡創新與風險管理，確保AI發展不成為新的金融泡沫導火線。