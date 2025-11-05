　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

▲發展南桃園，市議員吳嘉和爭取龍岡區段徵收

▲發展南桃園，市議員吳嘉和爭取龍岡區段徵收。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員吳嘉和5日於市政總質詢表示，身為最後一屆議員，他希望能在任內推動龍岡區段徵收、設立客運營運中心，帶動南桃園整體發展，強調「地方繁榮必須不斷精進、持續改善」。吳嘉和指出，桃園體育園區與大巨蛋建設進展順利，但未來啟用後勢必面臨交通壅塞問題，其中「龍岡路拓寬三期」工程最為關鍵。

然而，光800公尺道路拓寬與土地徵收經費高達50億元，對市府財政負擔沉重。他建議以「區段徵收」方式開發龍岡路周邊，無需編列額外預算即可取得公設用地。提議可利用明年9月即將遷校的「龍岡國小舊址」作為徵收起點，範圍涵蓋龍岡路、環中東路至康貝特工廠一帶，達到開發與公共建設並行的雙贏效果。市長張善政對此回應：「這個建議非常值得考慮。」

吳嘉和進一步指出，應延伸環中東路至平鎮、連結環南路，形成南桃園主要發展軸線。該區鄰近平鎮社教館、平鎮高中與未來平鎮火車站，交通與區域發展潛力巨大。市長張善政表示認同，將請相關單位進一步研議。

他強調，採取區段徵收不僅節省財政支出，還能增加公設用地並促進土地活化，未來完工後將大幅提升地方稅收與城市競爭力，對南桃園發展具重大效益。在交通建設方面，吳嘉和建議於龍岡路區段徵收完成後，同步設立「客運營運中心」。

因為，目前南桃園各家客運多集中在中壢火車站周邊，交通壅塞、人車動線混亂，安全疑慮嚴重。若能設立集中式客運中心，並以地下通道串連中壢火車站與A26捷運站，不僅可疏解人流，也可創造新商圈，帶動整體城市發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

8連霸市民代表蘇文霸病逝家中　一生奉獻苗栗盡職到最後

桃園最大市場南門市場大火　凌濤臉書發文要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」擴大普發效益

中台世界博物館「雲裳萬象」活動穿越盛唐　穿著特色服飾免費入館

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

台北國際旅展　日管處偕魚人立槳、日月老茶廠推微笑遊程

2026台灣設計展在桃園　張善政：跨局處展現城市創意與設計實力

動物醫療費高漲惹紛爭　黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

基隆工業會歡慶50周年　邱佩琳：產業是城市進步推手

台南東區健身公寓火警　住警器及時示警成功防止災害擴大

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

8連霸市民代表蘇文霸病逝家中　一生奉獻苗栗盡職到最後

桃園最大市場南門市場大火　凌濤臉書發文要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」擴大普發效益

中台世界博物館「雲裳萬象」活動穿越盛唐　穿著特色服飾免費入館

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

台北國際旅展　日管處偕魚人立槳、日月老茶廠推微笑遊程

2026台灣設計展在桃園　張善政：跨局處展現城市創意與設計實力

動物醫療費高漲惹紛爭　黃敬平籲桃園設「動物醫療糾紛調解平台」

基隆工業會歡慶50周年　邱佩琳：產業是城市進步推手

台南東區健身公寓火警　住警器及時示警成功防止災害擴大

志工誤會特展藝術品有髒汙！拿衛生紙一擦毀了　 基隆文觀局道歉

KIA「小改款Sportage」輕偽裝車台灣捕獲！全新造型預計年底發表

黃明志投案「15年正牌女友」一路陪伴　清秀照曝光

林昀儒5局大戰險勝篠塚大登　連3年闖進WTT法蘭克福16強

健保補充費改革！存股、房租年賺2萬就課　醫界人士：方向正確

旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

夢想家主場開胡！林俊吉串聯攻勢　湯普金斯關鍵罰球險退攻城獅

國際火線／白宮史上最傑出傀儡師：錢尼

全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

8連霸市民代表蘇文霸病逝家中　一生奉獻苗栗盡職到最後

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

地方熱門新聞

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

2026台灣設計展在桃園　展現城市創意與設計力

黃敬平籲桃園　設「動物醫療糾紛調解平台」

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

基隆工業會歡慶50周年　邱佩琳：產業是城市進步推手

停車格畫到路中央？市長：設行人道

更多熱門

相關新聞

桃園市議員吳嘉和　要求嚴格管控美豬美牛

桃園市議員吳嘉和　要求嚴格管控美豬美牛

桃園市議員吳嘉和5日於市議會市政總質詢指出，美豬美牛進入台灣越來越多，基於人民健康考量，要求市府嚴格管控美豬美牛流向及食品安全。副市長蘇俊賓表示，市府已向中央建議應由源頭進行肉品的逐批檢驗、增加檢驗量能、公布檢驗結果及肉品流向。

清明連假車輛定檢　南桃園代檢廠暫停服務

清明連假車輛定檢　南桃園代檢廠暫停服務

汽(機)車燃料費補繳　南桃園逾3萬件未繳

汽(機)車燃料費補繳　南桃園逾3萬件未繳

吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

台積電進駐告吹影響不大　龍潭房仲：4大基本盤續撐市場

台積電進駐告吹影響不大　龍潭房仲：4大基本盤續撐市場

關鍵字：

南桃園市議員吳嘉和龍岡區段徵收

讀者迴響

熱門新聞

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將又大又強

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

山本由伸辣模女友拎柏金包

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐多人交保！網鼻酸

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面