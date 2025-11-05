發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

▲發展南桃園，市議員吳嘉和爭取龍岡區段徵收。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員吳嘉和5日於市政總質詢表示，身為最後一屆議員，他希望能在任內推動龍岡區段徵收、設立客運營運中心，帶動南桃園整體發展，強調「地方繁榮必須不斷精進、持續改善」。吳嘉和指出，桃園體育園區與大巨蛋建設進展順利，但未來啟用後勢必面臨交通壅塞問題，其中「龍岡路拓寬三期」工程最為關鍵。

然而，光800公尺道路拓寬與土地徵收經費高達50億元，對市府財政負擔沉重。他建議以「區段徵收」方式開發龍岡路周邊，無需編列額外預算即可取得公設用地。提議可利用明年9月即將遷校的「龍岡國小舊址」作為徵收起點，範圍涵蓋龍岡路、環中東路至康貝特工廠一帶，達到開發與公共建設並行的雙贏效果。市長張善政對此回應：「這個建議非常值得考慮。」

吳嘉和進一步指出，應延伸環中東路至平鎮、連結環南路，形成南桃園主要發展軸線。該區鄰近平鎮社教館、平鎮高中與未來平鎮火車站，交通與區域發展潛力巨大。市長張善政表示認同，將請相關單位進一步研議。

他強調，採取區段徵收不僅節省財政支出，還能增加公設用地並促進土地活化，未來完工後將大幅提升地方稅收與城市競爭力，對南桃園發展具重大效益。在交通建設方面，吳嘉和建議於龍岡路區段徵收完成後，同步設立「客運營運中心」。

因為，目前南桃園各家客運多集中在中壢火車站周邊，交通壅塞、人車動線混亂，安全疑慮嚴重。若能設立集中式客運中心，並以地下通道串連中壢火車站與A26捷運站，不僅可疏解人流，也可創造新商圈，帶動整體城市發展。