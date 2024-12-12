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汽(機)車燃料費補繳至12／31　南桃園還有3萬件未繳逾期開罸

▲汽(機)車燃料費補繳至12/31　

▲汽(機)車燃料費補繳至12/31，提醒車主朋友們，若接獲不明的訊息或來源碼等連結網站，請確認監理服務網之正確網址。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

113年度自用汽(機)車燃料使用費開徵期已過，截至目前，南桃園地區仍有3萬餘件尚未繳納，中壢監理站已寄發雙掛號催繳通知單，限繳期限至今年12月31日止，為免於逾期受罰及後續移送強制執行，請車主儘速繳納，以維護自身權益。

公路局中壢監理站11日表示，逾期繳納者，除依公路法第75條處以新臺幣300元到3,000元罰鍰外，所欠費額後續將移送法務部行政執行署，對於車主名下存款查扣或動產、不動產查封、扣薪等強制執行。

▲汽(機)車燃料費補繳至12/31　

中壢監理站站長田文斌提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)或手機下載監理服務APP、一卡通Money、橘子支付、街口支付、嗶嗶繳、全支付、悠遊付、元大銀行、永豐銀行及蝦皮購物等APP查詢繳納。

車主若未收到催繳通知書，或不確定是否已繳納汽燃費，可逕向監理機關洽詢，亦可至監理服務網、監理服務APP查詢，四大超商多媒體設備也可以查詢、補單及繳費。

此外，中壢監理站再次提醒車主朋友們，若接獲不明的訊息或來源碼等連結網站，請確認監理服務網之正確網址(https://www.mvdis.gov.tw)，認明.gov.tw結尾才是政府機關網址，請勿任意點擊來源不明的電子郵件簡訊或連結，以免上當受騙。

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