大陸 大陸焦點 特派現場

第八屆「進博會」開幕　陸外交部：與中國同行就是與機會同行

▲第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社，下同）

▲第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

第八屆中國國際進口博覽會（下簡稱進博會）11月5至10日在上海舉辦，李強總理出席開幕典禮並發表主題演講。中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會上，對此會表示，「與中國同行就是與機會同行。」

一名記者向毛寧提問，「發言人能否進一步介紹情況？在當前國際經貿情勢下，中國希望透過本屆進博會向世界傳遞什麼訊息？」

毛寧表示，進博會是世界上第一個以進口為主題的國家級展會，是中國擴大高水準開放的創新之舉，務實之舉，進博會連續8年成功舉辦，體現了中國實踐開放承諾，追求互利共​​贏的決心和行動。

▲▼第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社）

▲▼第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社）

李強總理在開幕式主題演講中強調，中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，為今後一個時期中國經濟社會發展注入了更多的確定性，一是發展的確定性，中國將堅持以經濟建設為中心，集中力量推動高品質發展，將為全球經濟成長做出新的重要貢獻；二是開放的確定性，中國將堅定不移推進高水準對外開放，穩步擴大製度性開放，推出更多自主開放和單邊開放措施。

毛寧指出，開放合作是開啟發展繁榮的「金鑰匙」，本屆進博會規模再創新高，參展境外企業突破4100家，國家地區的數量達到150餘個，「與中國同行就是與機遇同行，已經成為參展各方的共識，中國將不斷擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。」

