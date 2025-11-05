神二十載人飛船疑遭太空碎片撞擊　陸太空人暫緩返回地球

▲神舟21號載人飛船出發前往太空站換班。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

交接完成後，原定今（5）日返回地球的神舟二十號載人飛船突遇狀況。中國載人航天工程辦公室通報稱，飛船疑似遭遇太空微小碎片撞擊，目前正進行影響分析與風險評估，為確保航天員安全與任務順利，返航任務已緊急推遲。這代表陳冬、陳中瑞、王傑等三名太空人將暫時留軌，等待進一步安排。

▲大陸6名太空人在太空站內交換鑰匙，進行任務交接。（圖／翻攝央視）

《極目新聞》報導，神舟二十號乘組原計畫於11月5日返回地球，並於前一日完成與神舟二十一號乘組的交接儀式，象徵中國空間站（太空站，下同）任務正式換班。

據了解，雙方昨（4）日晚間在軌完成「空間站鑰匙」交接後，地面監控系統偵測到飛船外部出現異常訊號，初步研判為遭太空碎片擦撞。

▲神二十太空人出艙巡檢太空站。（圖／翻攝央視）

太空碎片指在軌但已失效或失控的人造物體，包括報廢衛星、火箭殘骸及碰撞碎片等。根據統計，截至2024年，地球軌道上可追蹤的大型碎片超過4.4萬個，直徑逾1公分、足以構成威脅者更達百萬之數。由於其飛行速度可達每秒7.9公里，即便極微小，也具強大破壞力。

大陸近年持續強化空間站防護與預警能力，對10公分以上的大型碎片通常採取主動規避策略，透過變軌避開碰撞風險；而對難以預警的微小碎片，則以多層防護結構進行被動防禦。神舟系列任務至今已多次進行碎片防護裝置安裝，確保核心艙及實驗艙安全。

目前，神舟二十號返航時間仍未確定，對此，中國載人航天工程辦公室表示，將根據後續評估結果及在軌狀況另行安排返回計畫，確保任務「安全第一、萬無一失」。