政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

▲▼歐江安接受外媒專訪。（圖／截取影片運用時請註明取自紐西蘭新聞網(Newshub)及第三電視台(TV 3)。另我國國旗全程入鏡喔）

▲我駐紐西蘭代表歐江安。（資料照／截取自紐西蘭新聞網(Newshub)及第三電視台(TV 3)。）

記者陶本和／台北報導

紐西蘭多家主流媒體包括「郵報」（The Post）、「史塔夫新聞」（STUFF）連日報導，中國駐紐西蘭大使王小龍10月31日個別致函11位出席駐紐西蘭代表處國慶酒會的各黨派國會議員，指責違反「一個中國原則」（One China Principle）並警告再支持台灣，將損及紐中關係等。

對此，紐西蘭外交部長彼德斯（Winston Peters）於11月3日怒斥中國大使「對民主毫無概念」，他說「有空會坐下來好好講述民主基本原則，希望王大使能對民主有較多認識」；他強調，國會議員出席台灣國慶酒會並無違背紐西蘭的外交政策。

彼德斯外長指出，紐西蘭外交政策根本要素就是民主精神，國會議員對其選民負責，但其實這已不是第一次中國對紐西蘭民主制度運作毫無理解，並批評王小龍「犯下一個不該犯的錯誤」（a mistake that he shouldn’t have made）。

紐西蘭外貿部發言人補充說，國會議員自行參加與台灣有關，或在台灣舉辦的活動均是「行之有年的慣例」，類此交流「完全符合紐西蘭的一中政策」。

事實上，有出席10月7日駐紐西蘭代表處國慶酒會的多名國會議員也有不少回應。行動黨(ACT)國會議員Laura McClure向媒體表示，中國大使應尊重紐西蘭國會的獨立性，國會是主權機關，國會議員有權自由討論議題與參加活動的自由；紐西蘭人民有權知道各方立場並分享看法。

前商業部長、勞工黨國會議員Duncan Webb則表示，可以理解中國大使或有其職責，但國會議員也有責任與各方交往，不會順從中方的要求行事。Webb議員指出，紐西蘭有其一中政策，但與台灣交往則是常態。

此外，勞工黨資深國會議員Tangi Utikere也指出，身為國會議員的職責就是傾聽選民及各界的意見，不會因為中國要求就改變與各界深化交往的作法；國家黨國會議員Joseph Mooney也強調，國會議員與台灣駐館往，早是長年慣例。

對此，我駐紐西蘭代表歐江安大使受訪表示，中國駐使對國會議員的騷擾信函，應證中國政府長期對紐西蘭自由民主進行不當干預。此非中國使館首次試圖抵制或威脅紐西蘭政治人物、官員、學者、媒體與社團。

她說，紐西蘭的國會議員如同一般社會大眾，皆享有自主判斷、自由做決定的權利，「台灣確為獨立的自由民主國家，舉辦國慶酒會邀各界一同慶祝理所當然」。她強調，中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，不僅反映出中國共產黨威迫式外交，同時也揭露其體制深層的不安與恐懼。

11/03 全台詐欺最新數據

中國大使警告11紐西蘭議員不該挺台　紐外長怒：對民主毫無概念

交接完成後，原定今（5）日返回地球的神舟二十號載人飛船突遇狀況。中國載人航天工程辦公室通報稱，飛船疑似遭遇太空微小碎片撞擊，目前正進行影響分析與風險評估，為確保航天員安全與任務順利，返航任務已緊急推遲。這代表陳冬、陳中瑞、王傑等三名太空人將暫時留軌，等待進一步安排。

