大陸 大陸焦點 特派現場

進博會開幕　李強：擁抱自由貿易、穩步擴大制度型開放

▲▼第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社）

▲第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

第八屆中國國際進口博覽會（下簡稱進博會）11月5至10日在上海舉辦，大陸國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講。他表示，大陸將堅定不移推進高水準對外開放，穩步擴大制度型開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範建設。

今年進博會的展覽面積超過36.7萬平方公尺，有來自138個國家和地區超過4000家企業參展，其中包括290家世界500強和行業龍頭企業，展覽面積和企業總數均創歷史新高。其中，美國企業參展面積連續7年保持第一。

官方數據顯示，前七屆進博會已累計展示新產品、新技術、新服務約3000項，意向成交額超5000億美元，累計吸引境外參展商2.3萬家次。

據大陸國台辦介紹，本屆進博會有23家台企參展，展位面積約1730平方公尺，涉及食品、技術裝備、消費品、醫療器械及醫療保健、服務貿易等產業領域。

李強今（5）日在進博會開幕式上發表主旨演講。談及國際經貿活動中應當秉持什麼樣的價值理念時，他提出三點，一是堅持平等互利，夯實正當的共同利益基礎。李強說，越是世界經濟發展放緩、國際紛爭加劇，越要堅持平等互利合作、擁抱自由貿易，在攜手發展中推動化解矛盾和問題。

李強指出，二是始終堅守道義，切實維護國際公平正義。當今世界各國命運緊密相連，應當義利兼顧、同舟共濟、守望相助。三是推進治理改革，完善國際經貿規則體系。中方願同各方積極推動全球治理倡議在國際經貿領域落地實踐，改革完善以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

中共二十屆四中全會日前審議通過「十五五」規劃建議，李強表示，一是發展的確定性。中國將堅持以經濟建設為中心，集中力量推進高質量發展，將為全球經濟增長作出新的重要貢獻。

二是開放的確定性。李強說，中國將堅定不移推進高水準對外開放，穩步擴大制度型開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範建設。「一個不斷走向現代化的中國，必將為世界注入更多穩定性和正能量。」

▲▼第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5至10日在上海舉辦。（圖／翻攝新華社）

