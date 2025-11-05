31歲女120萬投資加密貨幣...加碼40萬才能贖回　警：詐騙啦

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民權一派出所在日前接獲報案，有民眾上網投資加密貨幣連續匯款120萬，但是眼看都有賺錢，想要返還部分獲利卻遭阻，要求再匯款40萬才能解鎖，民眾求助警方才知道被詐騙，於是配合警方在10月底約出詐騙集團車手，並順利將人逮捕，警方訊後也依照詐欺罪嫌將該名車手送辦。

警方調查，31歲的陳女在日前於網站上發現有投資加密貨幣的群組，加入後陸續三次共匯款120萬元給對方，並且手機APP上也顯示有儲值金額，且每天都回報有獲利，讓陳女想要贖回部分金額，但是才剛提出要求，就被對方以帳號額度不足，所以還被鎖住無法提領為由拒絕。

▲陳女投資120萬，想贖回要加碼40萬，警方一聽：是詐騙啦。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後陳女堅持要將部分現金提出來，對方則表示要再加碼40萬元，才可以取出裡面部分的金額，陳女開始懷疑被詐騙集團盯上，立刻跑到北市警局中山分局民權一派出所詢問，警員一聽這根本就是投資型詐騙，立刻向陳女了解相關狀況，並要求陳女配合以交錢為由約出車手。

雙方約定在10月底見面交收40萬現金，當天上午11時許在北市中山區錦州街上，與42歲的李姓男子碰面，在交付完成40萬元現金時，現場警方一擁而上，並且成功將人押制在地，最後也將車手帶回派出所偵訊，並讓陳女確信這是一場投資型詐騙。