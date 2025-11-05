太子集團在台操盤手現身　洗錢45億「出事急賣超跑」移送北檢

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，4日指揮警調單位搜索拘提25名在台被告，能與首腦陳志直接聯繫的天旭公司實際負責人王昱棠，不僅負責調度工程師與客服處理集團博弈事業，更規劃海外犯罪金匯來台投資置產，是集團在台重要操盤手，經調查局初步訊問後，5日下午被依詐欺、洗錢罪嫌移送台北地檢署，接受檢察官複訊。

▲太子集團跨國詐騙洗錢案被告王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

美國聯邦檢察官10月起訴「太子集團控股(Prince Holding Group)」負責人陳志，涉嫌在柬埔寨從事詐欺，並在國際間建立龐大的企業網路洗錢，北檢分案調查發現，太子集團在台成立聯凡、聯凡貳等多家人頭公司，以交易、投資等名義，接受來自世界各地的資金，其中部分資金被用來維持人頭公司正常營運的假象，也有的公司真的聘僱員工從事業務。

▲天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組查出，太子集團在台成立天旭國際後，董事長、總經理分別找來外籍人士楊星發、李添擔任，其中李添偶爾來台由特助劉淑妤協助接洽集團業務，平常營運則是由王昱棠負責，包括找人資主管辜淑雯招募工程師，幫集團設計線上博弈程式，另外成立顥玥公司負責線上客服工作，當美方公布起訴陳志的太子集團，也疑由王昱堂主導將集團變賣名下名車超跑。

除了在台設立洗錢據點，太子集團也會僱用人才到帛琉工作，其中黃婕、施亭宇、王蕾絢3名女子，也在太子集團涉詐案中佔有相當分量，因此被美方公開點名為制裁對象，北檢指揮警調單位在4日展開大規模搜索拘提後，人資主管辜淑雯已因犯罪嫌疑重大，被檢察官聲押禁見，總經理特助劉淑妤等10人交保5萬到70萬元。而黃婕、施亭宇等14人將在5日陸續移送北檢，稍早黃婕、施亭宇已被移送。

▲▼太子集團跨國詐騙洗錢案，被告施亭宇(上)、黃婕(下)遭移送。（圖／記者劉昌松攝）

▼太子集團名下頂級億元跑車全遭扣。（圖／記者游瓊華翻攝）