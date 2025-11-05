差點信了「假檢警」演戲　屏東婦準備寄提款卡+現金遭攔阻

▲東港警方勸阻陳女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港鎮一名陳姓女子接獲自稱檢警的來電，對方以「涉嫌刑案需監管帳戶」為由，誘騙她加入不明LINE並交出提款卡與現金。警方獲報處理，揭露這是典型的「假檢警詐騙」手法，成功阻止損失。警方提醒，真正的檢警不會要求民眾匯款或交付金融卡，遇可疑來電應立刻撥打110或165查證。

東港警分局東港派出所警員吳享諾、蘇子煌日前接獲報案，有民眾疑似接到詐騙電話，對方假冒檢警向民眾表示涉及刑案，需監管帳戶，以查明金流有無不法為由，要求加入不明LINE，指示被害人提供金融卡及現金監管。

經了解，陳女加入不明LINE，遇到假檢察官黃士元及假警官陳明文，使用詐術混雜警方辦案專業術語取得55歲陳姓女子，進而要求寄出新台幣6000元及二張提款卡給詐團；警方在場勸說此種自導自演方式即為典型「假檢警詐騙」手法，並提供最新反詐騙資訊，她才驚覺自己差點被騙。

東港警分局呼籲，詐騙集團常以「偽裝銀行人員或警察及檢察官」方式，誆稱受害人涉入案件，進而騙取個人資料及存款，若接獲類似電話或加「LINE」要求提供證件或是匯款必為詐騙，應提高警覺；可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。