金正恩會李強：堅定支持一中原則、反對台獨分裂

李強與金正恩在平壤會面。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強9日在平壤與北韓國務委員會委員長金正恩會面。《新華社》報導，李強指出，中方願同朝方加強高層交往和戰略溝通，進一步弘揚傳統友誼，深化務實合作。金正恩則說，朝方堅定支持一個中國原則，堅決反對台獨分裂行徑以及任何外部干涉。

李強表示，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是雙方堅定不移的方針，「中方願同朝方遵循兩黨兩國最高領導人的共同指引，推動雙邊關係不斷取得新發展。」

李強指出，中方願同朝方加強高層交往和戰略溝通，進一步弘揚傳統友誼，深化務實合作，密切在國際地區事務中的協調配合，加強多邊協作，堅定捍衛和踐行多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據報導，金正恩表示，朝中關係牢不可破，無論國際形勢如何變化，鞏固和發展朝中友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場，符合雙方共同利益，也有利於地區和平穩定發展。

金正恩強調，朝方堅定支持一個中國原則，堅決反對台獨分裂行徑以及任何外部干涉，支持中方在涉港、涉疆、涉藏問題上的立場。朝方願同中方密切高層交往，促進各領域合作，強化多邊協作，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民帶來更多福祉。