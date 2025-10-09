　
大陸 大陸焦點 特派現場

李強今抵達平壤　中韓建交後首位總理出席北韓閱兵式

▲▼當地時間10月9日中午，李強乘包機抵達平壤順安國際機場。（圖／翻攝新華社）

▲李強抵達平壤順安國際機場。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

應朝鮮（北韓）勞動黨中央委員會和北韓政府邀請，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強今（9）日上午率黨政代表團乘包機抵達平壤，將出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。南韓媒體指出，李強或將成為1992年中韓（南韓）建交以來，大陸的黨、國家、政府或軍方最高領導人首次出席北韓的閱兵式。

《新華社》報導，當地時間10月9日中午，李強乘包機抵達平壤順安國際機場。李強表示，中朝兩國是山水相連的社會主義鄰邦，有著深厚的傳統友誼。他說，中方願與朝方落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，保持密切交往，推進中朝友好合作，為促進地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

這是自2009年10月溫家寶訪問北韓以來，大陸總理時隔16年再次前往平壤進行訪問。南韓《中央日報》指出，如果李強在訪問北韓期間出席平壤舉行的軍事閱兵式，將成為1992年中韓建交以來，大陸的黨、國家、政府或軍方最高領導人首次出席北韓的閱兵式。

報導指出，上一次大陸最高領導人出席北韓閱兵式要追溯到1988年9月9日，當時大陸國家主席楊尚昆為出席北韓政權成立40周年活動訪問平壤。此後，大陸的黨政軍最高領導層再未出席過北韓的閱兵式。

2013年7月韓戰停戰60周年閱兵式，由時任大陸國家副主席兼政治局委員李源潮參加；2018年北韓建國70周年閱兵式，由大陸全國人大常委會委員長兼常委栗戰書參加。此外，當時權力排名第5位的中共中央政治局常委兼中央書記處書記劉雲山，出席了2015年勞動黨建黨70周年紀念活動。

據報導，李強的前任李克強（2013至2023年在任總理）在任期間，未曾訪問過北韓。李強此訪被認為是繼9月3日北韓領導人金正恩出席中共慶祝抗戰勝利閱兵式後，推動大陸與北韓經濟合作的又一重要轉折點。

對於大陸國家主席習近平這次未親自訪問北韓一事，香港《南華早報》分析稱，這體現出大陸在處理與北韓的關係時，正尋求保持平衡。報導指出，習近平有可能在本月底前往南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）領導人會議，並與南韓總統李在明、美國總統川普舉行會晤。

此次訪問北韓的隨行人員中，包括新任中共中央對外聯絡部部長劉海星，預計將藉此恢復大陸與北韓之間的黨對黨交流管道。劉海星於9月27日至30日北韓外相崔善姬訪中後，接替劉建超成為中聯部部長，被廣泛認為是2027年接任大陸外長王毅的有力人選。

【全場掌聲暖爆】光復老師用江蕙的一句歌詞 道出對志工的感激

