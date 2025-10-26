　
大陸 大陸焦點 特派現場

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

▲▼10月25日，大陸國務院總理李強與新加坡總理黃循財舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲李強與黃循財舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院總理李強昨（25）日抵達新加坡展開兩天正式訪問，他當天下午與新加坡總理黃循財舉行會談，雙方都強調，要維護全球自由貿易與國際秩序，並共同見證雙方簽署八份諒解備忘錄。

應黃循財邀請，李強於昨日下午抵達新加坡，展開兩天正式訪問。這是李強首次以總理身份訪問新加坡，也是大陸總理七年來首次訪新加坡，以及李強在四中全會閉幕後的首個外訪行程。

李強當天在新加坡國會大廈與黃循財舉行會談。李強表示，中方願同新方一道，遵循兩國領導人的戰略引領，秉持建交初心，弘揚傳統友誼，築牢政治互信，拓展務實合作，推動雙邊關係不斷走深走實，更好服務兩國現代化建設，為地區和平、穩定與發展作出更大貢獻。

他指出，中方願同新方加強發展對接，充分發揮中新雙邊合作機制作用，保持雙向貿易投資的良好增長勢頭；中方歡迎更多新方企業投資中國，希望新方繼續為中國企業在新營運提供支持。

李強說，當前，多邊貿易體制受到嚴重衝擊，中方願同新方一道，落實大陸國家主席習近平提出的重大全球倡議，加強在聯合國等機制的溝通協作，反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

新加坡《聯合早報》報導，黃循財表示，希望新中雙方能探討如何進一步深化合作，以及如何共同維護自由貿易和以規則為基礎的國際秩序的關鍵原則。他說，通過這樣的努力，新中兩國不但能強化雙邊聯繫，還能攜手合作為本區域的穩定和共同繁榮，做出更大貢獻。

另據《新華社》引述，黃循財說，新加坡政府堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」；新方願同中方密切高層往來，加強治國理政經驗交流；新方願同中方加強多邊協作，維護自由貿易，堅持多邊主義，為促進地區乃至世界的穩定繁榮不懈努力。

會談後，李強與黃循財共同見證雙方簽署數位經濟、綠色發展、資訊通信、交通運輸、食品安全、應急管理、第三方合作等領域的八份諒解備忘錄。

10/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

中國新加坡李強黃循財

