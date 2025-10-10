北韓雙十黨慶80周年！金正恩承諾「打造人民樂園」　中俄盟友出席

▲北韓最高領導人金正恩9日在朝鮮勞動黨成立80周年慶祝大會表示，將打造「富饒的人民樂園」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（9）日在平壤綾羅島5月1日競技場舉辦朝鮮勞動黨成立80周年慶祝大會，該國最高領導人金正恩親自出席發表演說，承諾將把國家建設成「富饒的人民樂園」，中國總理李強、俄國總統普丁心腹梅德維傑夫、越南共產黨中央委員會總書記蘇林等國際貴賓到場，展現北韓在國際舞台的影響力。

根據北韓官媒《朝中社》今（10）日報導，金正恩在演說中回顧朝鮮勞動黨成立80周年以來的歷史。他指出，1990年代全球政治動盪期間，北韓必須堅守自身思想和制度，新世紀後面對美帝（美國）的核武威脅，實行經濟建設與核武力建設的「並進路線」，開啟社會主義建設新時期。

他強調，面對外部勢力的持續壓力與干涉，北韓完成了艱鉅而龐大的建設任務，且朝鮮勞動黨在這80年以來從未曾犯過一次路線錯誤，每次都能成功克服各種困難，「世界上找不到像北韓這樣的國家，能在面臨外部勢力施壓和侵略威脅加重之下，能夠同時履行保家衛國和建設祖國的龐大任務！」

▲北韓9日在平壤綾羅島5月1日競技場舉辦朝鮮勞動黨成立80周年慶祝大會。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩在演說中表示，北韓將繼續對抗「敵對國家」的政治軍事壓力，並稱北韓作為社會主義力量的堅實支柱與自主與正義的堡壘，其國際地位正在不斷提升。他進一步承諾，只要保持當前的奮鬥勢頭，北韓將能顯著改善國民生活，最終建成世界上最優秀的社會主義樂園。

當晚的慶祝活動由煙火秀揭開序幕，隨後舉行大規模集體體操（Mass Games）及藝術演出《朝鮮勞動黨萬歲》。這是北韓自2020年勞動黨創建日《偉大的嚮導》表演後，時隔5年再次舉行大規模集體體操。

在國際嘉賓方面，中國總理李強、俄羅斯國家安全會議副主席兼統一俄羅斯黨主席梅德維傑夫、越南總書記蘇林均到場觀禮。金正恩在接待貴賓時依次與李強、蘇林及梅德維傑夫握手，並在主席台上安排蘇林坐於左側、李強右側，梅德維傑夫位於蘇林左側，展現對中國的禮遇。

▲中國總理李強、俄羅斯國家安全會議副主席兼統一俄羅斯黨主席梅德維傑夫、越南總書記蘇林均到場觀禮。（圖／達志影像／美聯社）

北韓官媒發布的照片顯示，金正恩在活動開始前與梅德維傑夫握手或擁抱，表現親密。

值得注意的是，金正恩的夫人李雪主、女兒金主愛並未在此次活動中未被鏡頭拍攝到。

南韓《韓聯社》分析，北韓規模盛大的閱兵典禮預計將於10日舉行，雖然9日晚間也曾討論因天候可能提前舉行，但最終僅完成慶祝大會與表演活動。