太子集團助中滲透帛琉！綠委憂新南向免簽成破口　外交部：滾動式檢討

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國檢調起訴。台北地檢署主動分案，4日指揮警調兵分47路搜索、拘提相關人士到案說明。民進黨立委林楚茵今（5日）關切我國對柬國新南向免簽政策恐造成詐騙洗錢破口，要求外交部、經濟部通盤檢討。外交部長林佳龍說，將滾動式檢討各國簽證優惠，視犯罪風險調整條件。經濟部政務次長江文若則表示，會加強與地方政府登記人員溝通，強化管理。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長、國安局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，民進黨立委林楚茵指出，柬埔寨「太子集團」涉嫌在我國友邦帛琉從事不法活動，協助中國滲透，動搖台帛邦交；其在台設立9家空殼公司，更遭美國財政部列為制裁名單。她質疑，我國對柬國新南向免簽政策，恐造成詐騙洗錢破口，要求外交部、經濟部通盤檢討。

▼民進黨立委林楚茵質詢。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

林楚茵表示，美國智庫「太平洋經濟學」早在今年3月警示太子集團在帛琉協助中國政府破壞帛琉主權，迫使帛琉改變對台外交立場。台灣與帛琉雖為邦交國，近年台商投資卻停滯不前，反觀中國勢力透過金流與不法行為大量介入。

外交部長林佳龍回應，帛琉的產業與選舉，確實面臨中國的操弄，中國也收買特定人士進行「菁英俘虜」。外交部已啟動「榮邦計畫」，於帛琉推動零碳排智慧運輸及永續觀光，並鼓勵國人投資。2026年太平洋島國論壇（PIF）將由帛琉主辦，屆時將展現「榮邦計畫」成果。

林楚茵質疑，太子集團在台設立空殼公司洗錢是否暴露我國管理漏洞，使台灣淪為洗錢中繼站？經濟部政務次長江文若表示，針對同一地址設立兩家以上公司可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件，經濟部也會加強與地方政府登記人員溝通，強化管理。

此外，針對柬埔寨詐團高層多次免簽入境台灣，林楚茵憂心新南向免簽待遇遭不肖分子鑽漏洞，要求外交部重新檢視新南向簽證制度。林佳龍則回應，將會滾動式檢討各國簽證優惠，視犯罪風險調整條件。