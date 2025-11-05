外交認知作戰不斷！林佳龍點名國民黨　用錯誤訊息批判「最好道歉」

▲外交部長林佳龍赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍9月赴紐約出席聯大場邊聚會，為我國退出聯合國後，首次有外交部長受邀前往聯大期間舉辦的非官方周邊活動。然而，近期卻有報導指稱林佳龍在紐約設宴，多位原定出席的美國政府高層官員最終未現身。不分朝野立委今（5日）均關切此議題。林佳龍澄清，他是受邀方，且有上百人出席該場合，因此，這是認知作戰一環，有政黨的黨主席到所謂的文傳會負責人，用前面「錯的訊息」批判台灣的外交，「我是覺得這個不應該再去推波助瀾啦，有講過的最好能夠道歉」。

立法院外交及國防委員會今（5日）邀請外交部長、國安局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，會中不分朝野立委均關切日前國內外媒體報導指外交部在美設宴卻無人出席等議題。

民進黨立委陳冠廷質詢時指出，這是不是有心人士見不得國家好、見不得國家往前走，故意散布假消息？消息人士還說台灣感到挫敗，又說要配合撤換我駐美代表等，一連串新聞全跑出來。

林佳龍回應，這是認知作戰的一部分，包括最近聯合國大會後的APEC、川習會等一波波，某些外媒資訊怎麼來的？「當然背後我們也在做分析，也會做好媒體識讀」。林佳龍強調，這是1971年台灣退出聯合國後，首次有外交部長受邀前往聯大期間舉辦的非官方周邊活動，「我們是很大的進展」，他是受邀方，有上百人出席該場合，那些訊息都是無中生有、加油添醋，希望大家能團結支持外交部走出去。

林佳龍表示，當然美國也有些不同意識形態的利益媒體，想要引導美國對台、對中政策，結合一些媒體，甚至有投資關係，或是訊息來源本身有接受委託，這些外交部都會一一將個案研究清楚，之後做好媒體識讀。他很感謝台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾將資訊和演變進行很好的分析，並貼到社群平台上，讓大家了解哪些環節被擴大或扭曲。

林佳龍進一步點名，有政黨的黨主席到所謂的文傳會負責人，用前面「錯的訊息」批判台灣的外交，「我是覺得這個不應該再去推波助瀾啦，有講過的最好能夠道歉」，否則將留下以錯誤前提批判台灣外交的不良紀錄。

民進黨立委陳冠廷也認同地說，在陽光底下，沒有可以掩蓋的，如果有內部人士做類似這樣的作法，遲早都會被發現。

國民黨立委葉元之質詢時則直接問，CNN消息來源是誰？「是誰要搞你？有沒有可能是國安會的人？」林佳龍則說，他是錯誤的消息，也沒有查證，「他還模擬我的心情說我很挫折」，葉元之則叫林佳龍不要歪樓，要去了解為何CNN有這樣的報導？

林佳龍說，這是認知作戰一部分，連查證都沒有，也沒有問台灣外交部，「他就亂報」，這個Google就有了。葉元之則叫林佳龍不要再抱怨了，如果很委屈可以開直播，講2個小時都沒差，自林佳龍上任後，外媒批評台灣特別多，以前蔡英文時期沒有這麼多，要林佳龍應去了解關鍵在哪。

國民黨立委王鴻薇問「部長，你是戰龍嗎？」林佳龍回應，「佳龍如果按照文字是好龍」。王鴻薇批評，「你是溫柔的龍？我看你現在已經轉化為戰龍」，CNN報導你竟然講是認知作戰，「好歹CNN是美國主流媒體」，做為外交部長在立法院備詢指CNN是認知作戰，問題很大，是失言。

國民黨立委洪孟楷質詢時也提到此議題時，林佳龍進一步補充，川習會前後有認知作戰集團，也許媒體沒有了解背景就不小心運用，不是說CNN認知作戰，而是就此案，事實明顯錯誤，沒有查證。外交部已請同仁去要求澄清。

最後，輪值召委馬文君表示，外交部主責是外交部分，國內有紛紛擾擾，剛剛提到CNN報導，如果有嚴正錯誤，要求外交部應該正視要求譴責或澄清，而不是私底下做，而且在國會殿堂，大家都會關注，如果連這處理不好，外交怎麼處理？要求外交部有具體作為並提供給委員會。