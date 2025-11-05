曼達尼現象翻轉紐約！34歲穆斯林重塑選民結構　川普痛斥共產主義

▲年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼4日當選紐約市長，預計明年1月就任。（圖／達志影像／美聯社）

年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選戰勝出，成為紐約市史上首位穆斯林市長。他的當選不僅改寫紐約政治版圖，更被視為襲捲美國政壇的「曼達尼現象」——象徵新一代左翼勢力正挑戰民主黨中間派的長期主導，並在美國城市政治中開創全新世代的政治動能。曼達尼曾被美國總統川普痛斥為共產主義者。

出身烏干達坎帕拉的曼達尼7歲時隨家人移居紐約，在布朗克斯科學高中就讀時創立該校首支板球隊，隨後畢業於鮑登學院非洲研究系，曾創辦「巴勒斯坦正義學生組織」。他在2018年入籍美國，2020年當選紐約州議員，成為首位南亞裔、烏干達裔及少數穆斯林議員之一。

曾任社區組織者與止贖輔導員的曼達尼，長期關注房租、生活成本與貧富差距問題。

曼達尼以社會主義者自居，因其政策立場極左，甚至曾被川普批評是共產主義。他在選戰以「讓生活不再艱難」為主軸，主張凍結房租、對富人加稅、提高企業稅、推動免費公車與普及托育，甚至提議將最低工資提高至每小時30美元。他的訴求成功引起共鳴，尤其受到年輕世代與有色人種選民的支持。

▲▼曼達尼當選紐約市長，象徵左翼世代在美國城市政治中開創全新動能，翻轉民主黨支持結構。（圖／達志影像／美聯社）

這場選舉的轉折點，來自他獨特的「街頭社群戰術」。《法新社》分析，曼達尼透過TikTok與Instagram發布短片，記錄他在地鐵拜票、探訪社區、或跳入康尼島冰冷海水的身影。他以真誠幽默的方式闡述房租壓力與民生困境，讓他從政治素人成為全美焦點。

《衛報》形容，他的競選內容「既歡樂又銳利」，為進步派打造了新的網路動員範本。

相較之下，競爭對手、前任紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）則代表著民主黨建制派，雖獲大企業與富豪支持，卻因過往醜聞纏身而失去民心。最終，曼達尼憑藉草根力量與小額捐款網絡，以雙位數的差距奪下勝利。這場選舉也突顯民主黨內的世代矛盾，一方是保守、依附財團的中間派，另一方則是訴諸社會正義與平等的新左翼。

▲曼達尼將於明年1月1日就任紐約市長。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，美國前總統歐巴馬雖在選前致電曼達尼，卻未公開背書。而川普則頻頻在社群媒體抨擊，甚至揚言動用國民兵與撤回聯邦資金。面對帶有伊斯蘭恐懼與種族偏見的攻勢，曼達尼反以烏爾都語、印地語與西班牙語深入社區拜票，成功凝聚多元族群支持。

雪城大學政治學教授李赫（Grant Reeher）指出，曼達尼的崛起是選民對「川普時代白人排外主義」的直接回應，也象徵民主黨基層對現狀的強烈不滿，「這不僅是紐約的選舉，也是全美民主黨路線鬥爭的縮影。」

在美國政治極化與通膨壓力高漲的時代，曼達尼的勝利為新一代進步派注入信心，他將於明年1月1日正式上任，面臨的挑戰包括與川普政府的緊張對峙、財政赤字、以及如何落實「讓生活更負擔得起」的承諾。