國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「川普最大噩夢」曼達尼當選紐約市長　創多項紀錄

▲▼ 美國34歲紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日正式當選紐約市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲曼達尼當選紐約市長。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國34歲紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日正式當選紐約市長，擊敗前州長古莫（Andrew Cuomo）和共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），成為紐約市史上首位穆斯林裔及南亞裔市長、百年來最年輕的市長。

投票率創新高　「川普最大噩夢」曼達尼出線

美聯社、衛報等報導，根據紐約市選舉委員會統計，本次選舉創下50多年來最高投票率，有超過200萬紐約人參與投票。曼達尼在布魯克林的勝選派對上，支持者激動擁抱慶祝，有人高舉紐約市旗幟。

曼達尼曾自稱是川普最大噩夢，不少人形容他是民主黨版川普。川普毫不掩飾對曼達尼的厭惡，還稱曼達尼若當選將為紐約市帶來災難，甚至放話警告一旦曼達尼當選，他就會接管紐約市，把曼達尼逮捕驅逐。

2018才當上美公民　投身政治不到10年崛起

曼達尼1991年在烏干達出生，父親是哥倫比亞大學政治學者馬穆德（Mahmood Mamdani），母親是知名電影製片人米拉奈爾（Mira Nair）。整個家族先是從烏干達首都遷往南非開普敦，在曼達尼7歲那年，舉家移民美國，他在2018年取得美國公民身分，並於2021年起擔任皇后區阿斯托利亞州眾議員。

換句話說，曼達尼投入政治不到10年成功崛起，憑藉精明社交媒體影響力及草根競選活動獲得廣泛媒體關注，堅持與群眾接觸互動，包括和批評者會面。

今年6月24日，他在民主黨初選中脫穎而出，取得紐約州民主黨高層以及中間派的支持，包括前副總統賀錦麗，並擊敗前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）以及現任市長亞當斯（Eric Adams）。

▲▼ 美國34歲紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日正式當選紐約市長。（圖／路透）

▲曼達尼擊敗前紐約州長古莫。（圖／路透）

曼達尼：為99%紐約市民　向1%富人增稅

曼達尼給選民的核心承諾就是讓紐約市民「活得下去」，政見包括免費市區公車、免費托育、房租凍漲等。而龐大的社會福利支出將由提高企業稅、富人稅來應對，他建議，要把收入超過百萬美元者所得稅率提高2%、營業稅提高至11.5%，藉此增加市府收入。

曼達尼將於明年1月1日宣誓就職，只不過他只有5年州眾議員資歷，外界也在看他將會如何兌現競選承諾。

▼曼達尼政見包括免費市區公車、免費托育、房租凍漲等。（圖／路透）

▲▼ 美國34歲紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日正式當選紐約市長。（圖／路透）

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

曼達尼紐約市長穆斯林北美要聞

熱門新聞

